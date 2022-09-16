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В Киргизии заявили о договоренности с Таджикистаном по прекращению огня - РИА Новости, 16.09.2022
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В Киргизии заявили о договоренности с Таджикистаном по прекращению огня
В Киргизии заявили о договоренности с Таджикистаном по прекращению огня - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили о договоренности с Таджикистаном по прекращению огня
Руководители государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе, сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:59
2022-09-16T13:49
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Руководители государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.В пресс-службе мэрии Согдийской области Таджикистана РИА Новости сообщили, что рабочие группы двух стран начали переговоры по стабилизации ситуации. Встреча проходит на таможенном пункте пропуска "Равод".Масштабные боестолкновения на границе двух республик начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik-Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков. Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:59 16.09.2022 (обновлено: 13:49 16.09.2022)
 
В Киргизии заявили о договоренности с Таджикистаном по прекращению огня

Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня с 13:00 по Москве

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Военнослужащие вооруженных сил Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Руководители государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 мск)", — заявил собеседник агентства.
В пресс-службе мэрии Согдийской области Таджикистана РИА Новости сообщили, что рабочие группы двух стран начали переговоры по стабилизации ситуации. Встреча проходит на таможенном пункте пропуска "Равод".
Масштабные боестолкновения на границе двух республик начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik-Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.
Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.
Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.

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