https://ria.ru/20220916/konflikt-1817212262.html

Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и начать переговоры

Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и начать переговоры - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и начать переговоры

Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:14

2022-09-16T12:14

2022-09-16T12:15

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816732146_0:30:1348:788_1920x0_80_0_0_fb6f3e479d3b691b764f74211a57585f.jpg

БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.В ведомстве утверждают, что "Таджикистан использует против Кыргызстана все методы гибридной войны, одновременно распространяя в социальных сетях и информационных ресурсах ложные сведения"."Душанбе винит Бишкек в создании конфликтной ситуации, однако таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град". Как видно, Таджикистан, атакуя города, села и населенные пункты, кроме пограничных войск, использует все виды войск вооруженных сил с целью захвата территории Кыргызстана", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, киргизская сторона призвала таджикскую сторону к прекращению огня, "сесть за стол переговоров и совместно отрегулировать ситуацию".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.

https://ria.ru/20220916/dostuk-1817200003.html

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817199835.html

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии