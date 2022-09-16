https://ria.ru/20220916/konflikt-1817212262.html
Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и начать переговоры
Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и начать переговоры - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и начать переговоры
Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:14
2022-09-16T12:14
2022-09-16T12:15
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.В ведомстве утверждают, что "Таджикистан использует против Кыргызстана все методы гибридной войны, одновременно распространяя в социальных сетях и информационных ресурсах ложные сведения"."Душанбе винит Бишкек в создании конфликтной ситуации, однако таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град". Как видно, Таджикистан, атакуя города, села и населенные пункты, кроме пограничных войск, использует все виды войск вооруженных сил с целью захвата территории Кыргызстана", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, киргизская сторона призвала таджикскую сторону к прекращению огня, "сесть за стол переговоров и совместно отрегулировать ситуацию".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.
https://ria.ru/20220916/dostuk-1817200003.html
https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817199835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:14 16.09.2022 (обновлено: 12:15 16.09.2022)
Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и начать переговоры
ГКНБ Киргизии призвал Таджикистан прекратить огонь и сесть за стол переговоров
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Киргизия призвала Таджикистан прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.
В ведомстве утверждают, что "Таджикистан использует против Кыргызстана все методы гибридной войны, одновременно распространяя в социальных сетях и информационных ресурсах ложные сведения".
"Душанбе винит Бишкек в создании конфликтной ситуации, однако таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град". Как видно, Таджикистан, атакуя города, села и населенные пункты, кроме пограничных войск, использует все виды войск вооруженных сил с целью захвата территории Кыргызстана", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, киргизская сторона призвала таджикскую сторону к прекращению огня, "сесть за стол переговоров и совместно отрегулировать ситуацию".
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.