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В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
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В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном
На границе Киргизии и Таджикистана идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:55
2022-09-16T10:55
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)."Личный состав пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, со стороны Таджикистана в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям."Также зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории. Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве "живого щита", - утверждают в киргизском погранведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.
https://ria.ru/20220916/grad-1817168340.html
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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
10:55 16.09.2022
 
В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном

ГКНБ Киргизии: таджикские военные используют мирных граждан в качестве живого щита

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Военнослужащие вооруженных сил Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
"Личный состав пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, со стороны Таджикистана в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.
"Также зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории. Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве "живого щита", - утверждают в киргизском погранведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.

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В миреТаджикистанКиргизияСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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