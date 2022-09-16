https://ria.ru/20220916/konflikt-1817186571.html

В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022

В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном

На границе Киргизии и Таджикистана идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:55

2022-09-16T10:55

2022-09-16T10:55

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)."Личный состав пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, со стороны Таджикистана в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям."Также зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории. Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве "живого щита", - утверждают в киргизском погранведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.

https://ria.ru/20220916/grad-1817168340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии