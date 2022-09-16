https://ria.ru/20220916/konflikt-1817186571.html
В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном
На границе Киргизии и Таджикистана идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:55
2022-09-16T10:55
2022-09-16T10:55
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731186175_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_3ec37d725877ab013ae42fc669b0c81e.jpg
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)."Личный состав пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, со стороны Таджикистана в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям."Также зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории. Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве "живого щита", - утверждают в киргизском погранведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.
https://ria.ru/20220916/grad-1817168340.html
https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817159002.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731186175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_234b17aba693cf56615124d02ffeb7fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
В Киргизии заявили о продолжении боев на границе с Таджикистаном
ГКНБ Киргизии: таджикские военные используют мирных граждан в качестве живого щита
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
"Личный состав пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, со стороны Таджикистана в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.
"Также зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории. Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве "живого щита", - утверждают в киргизском погранведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем.