https://ria.ru/20220916/konflikt-1817168789.html

В Душанбе заявили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах

В Душанбе заявили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах - РИА Новости, 16.09.2022

В Душанбе заявили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах

Усилия Таджикистан по стабилизации ситуации на границе с Киргизией не дают положительных результатов в связи с тем, что киргизские военные не приняли... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:30

2022-09-16T09:30

2022-09-16T09:49

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Усилия Таджикистан по стабилизации ситуации на границе с Киргизией не дают положительных результатов в связи с тем, что киргизские военные не приняли предложения о мирных переговорах, заявляет пресс-центр Госкомитета нацбезопасности Таджикистана."По состоянию на утро пятницы по всем направлениям государственной границы Таджикистана с Киргизией продолжаются вооруженные конфликты, вооруженные силы соседней страны атакуют приграничные села Таджикистана, гражданские строения и дома жителей всеми видами тяжелого и огнестрельного оружия", - отмечает пресс-служба ГКНБ.Сообщается, что силовики Таджикистана дважды, в 06.30 и 07.30 по местному времени (4.30-5.30 мск), осуществляли одностороннее прекращение огня и предлагали начать переговоры, "но военнослужащие Киргизии проигнорировали эти предложения и из всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники подвергли населенные пункты Таджикистана интенсивному обстрелу"."Военнослужащие подразделений специального назначения Киргизии в поселках Богистон и Лакон города Исфара совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей, подожгли жилые дома и вспомогательные сооружения", - заявили в ГКНБ Таджикистана.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 18 пострадавших.

https://ria.ru/20220916/konflikt-1817164455.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии