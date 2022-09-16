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В Душанбе заявили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах - РИА Новости, 16.09.2022
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В Душанбе заявили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах
В Душанбе заявили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах - РИА Новости, 16.09.2022
В Душанбе заявили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах
Усилия Таджикистан по стабилизации ситуации на границе с Киргизией не дают положительных результатов в связи с тем, что киргизские военные не приняли... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:30
2022-09-16T09:49
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Усилия Таджикистан по стабилизации ситуации на границе с Киргизией не дают положительных результатов в связи с тем, что киргизские военные не приняли предложения о мирных переговорах, заявляет пресс-центр Госкомитета нацбезопасности Таджикистана."По состоянию на утро пятницы по всем направлениям государственной границы Таджикистана с Киргизией продолжаются вооруженные конфликты, вооруженные силы соседней страны атакуют приграничные села Таджикистана, гражданские строения и дома жителей всеми видами тяжелого и огнестрельного оружия", - отмечает пресс-служба ГКНБ.Сообщается, что силовики Таджикистана дважды, в 06.30 и 07.30 по местному времени (4.30-5.30 мск), осуществляли одностороннее прекращение огня и предлагали начать переговоры, "но военнослужащие Киргизии проигнорировали эти предложения и из всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники подвергли населенные пункты Таджикистана интенсивному обстрелу"."Военнослужащие подразделений специального назначения Киргизии в поселках Богистон и Лакон города Исфара совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей, подожгли жилые дома и вспомогательные сооружения", - заявили в ГКНБ Таджикистана.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 18 пострадавших.
https://ria.ru/20220916/konflikt-1817164455.html
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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
09:30 16.09.2022 (обновлено: 09:49 16.09.2022)
 
В Душанбе заявили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах

ГКНБ Таджикистана: Киргизия не приняла предложение о переговорах по ситуации на границе

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Усилия Таджикистан по стабилизации ситуации на границе с Киргизией не дают положительных результатов в связи с тем, что киргизские военные не приняли предложения о мирных переговорах, заявляет пресс-центр Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
"По состоянию на утро пятницы по всем направлениям государственной границы Таджикистана с Киргизией продолжаются вооруженные конфликты, вооруженные силы соседней страны атакуют приграничные села Таджикистана, гражданские строения и дома жителей всеми видами тяжелого и огнестрельного оружия", - отмечает пресс-служба ГКНБ.
Сообщается, что силовики Таджикистана дважды, в 06.30 и 07.30 по местному времени (4.30-5.30 мск), осуществляли одностороннее прекращение огня и предлагали начать переговоры, "но военнослужащие Киргизии проигнорировали эти предложения и из всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники подвергли населенные пункты Таджикистана интенсивному обстрелу".
"Военнослужащие подразделений специального назначения Киргизии в поселках Богистон и Лакон города Исфара совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей, подожгли жилые дома и вспомогательные сооружения", - заявили в ГКНБ Таджикистана.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 18 пострадавших.

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В миреТаджикистанКиргизияСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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