https://ria.ru/20220916/konflikt-1817158909.html

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении договоренности о прекращении огня

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении договоренности о прекращении огня - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении договоренности о прекращении огня

В пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии заявили РИА Новости, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:12

2022-09-16T08:12

2022-09-16T08:46

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. В пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии заявили РИА Новости, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 7:00, однако таджикская сторона продолжает обстрелы.Сообщается, что в целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором пограничной службы ГКНБ Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали."В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 (7:00 мск - ред.) для проведения встречи. Однако таджикская сторона продолжает обстрел кыргызских позиций", - заявил представитель пресс-центра."Начиная с 8:30 (5:30 мск), пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики требует прекратить огонь и провести переговоры. Однако ни в 8:30 (5:30 мск), ни в 10:00 (7:00 мск) таджикская сторона не выполнила договоренностей", - заявили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.Таджикистан в свою очередь обвинил киргизских пограничников в обстреле погранзаставы и населенных пунктов. По заявлению Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара". Один пограничник Таджикистана убит, 3 ранены при обстреле с киргизской территории, сообщил позже источник в силовых структурах таджикистанской области.

https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817152812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии