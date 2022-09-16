https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817460794.html

В Киргизии заявили о 87 пострадавших в конфликте с Таджикистаном

В Киргизии заявили о 87 пострадавших в конфликте с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022

В Киргизии заявили о 87 пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 87, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T21:28

2022-09-16T21:28

2022-09-16T21:28

в мире

садыр жапаров

эмомали рахмон

киргизия

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бишкек

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 87, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава."По состоянию на 16 сентября 2022 года 23:30 часов (20:30 мск) всего в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, из них 5 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, у них в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.Ранее сообщалось, что двое человек погибли. Как сообщили в Госкомитете Нацбезопасности, это цифры не окончательные. Информация о погибших будет озвучена после уточнения количества жертв.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники. В Бишкеке сообщили о 2 погибших гражданах Киргизии и 55 пострадавших, также есть погибшие и пострадавшие среди военных. В Душанбе сообщили, что 2 таджикских пограничника погибли, 6 пострадали.Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.

https://ria.ru/20220916/obstrely-1817455595.html

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в мире, садыр жапаров, эмомали рахмон, киргизия, таджикистан, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии