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Между военными на границе Киргизии и Таджикистана идут столкновения

Между военными на границе Киргизии и Таджикистана идут столкновения - РИА Новости, 16.09.2022

Между военными на границе Киргизии и Таджикистана идут столкновения

Госкомитет нацбезопасности Киргизии заявил о продолжающихся боях на границе с Таджикистаном. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:09

2022-09-16T11:09

2022-09-16T12:47

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киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

баткенская область

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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии заявил о продолжающихся боях на границе с Таджикистаном. При этом обе стороны ранее уже заявляли о желании решить конфликт дипломатическим путем, призывают прекратить огонь и сесть за стол переговоров."Ожесточенные боестолкновения идут в Лейлекском и Баткенском районах", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.По его словам, к 14:00 (11:00 мск) обстановка на границе остается напряженной.Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости пока не располагает.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых.

https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817155331.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область