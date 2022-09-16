https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817190535.html
Между военными на границе Киргизии и Таджикистана идут столкновения
Между военными на границе Киргизии и Таджикистана идут столкновения - РИА Новости, 16.09.2022
Между военными на границе Киргизии и Таджикистана идут столкновения
Госкомитет нацбезопасности Киргизии заявил о продолжающихся боях на границе с Таджикистаном. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:09
2022-09-16T11:09
2022-09-16T12:47
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
баткенская область
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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии заявил о продолжающихся боях на границе с Таджикистаном. При этом обе стороны ранее уже заявляли о желании решить конфликт дипломатическим путем, призывают прекратить огонь и сесть за стол переговоров."Ожесточенные боестолкновения идут в Лейлекском и Баткенском районах", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.По его словам, к 14:00 (11:00 мск) обстановка на границе остается напряженной.Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости пока не располагает.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых.
https://ria.ru/20220916/proisshestviya-1817155331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Баткенская область
11:09 16.09.2022 (обновлено: 12:47 16.09.2022)
Между военными на границе Киргизии и Таджикистана идут столкновения
В Киргизии заявили об ожесточенных боях в двух районах на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии заявил о продолжающихся боях на границе с Таджикистаном.
При этом обе стороны ранее уже заявляли о желании решить конфликт дипломатическим путем, призывают прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
"Ожесточенные боестолкновения идут в Лейлекском и Баткенском районах", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, к 14:00 (11:00 мск) обстановка на границе остается напряженной.
Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости пока не располагает.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке
сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе
— об одном погибшем военнослужащем и трех раненых.