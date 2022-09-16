https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817180382.html

В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022

В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном

Минздрав Киргизии сообщил, что во время боестолкновений на границе с Таджикистаном с киргизской стороны ранения получил 31 человек. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:31

2022-09-16T10:31

2022-09-16T10:38

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Минздрав Киргизии сообщил, что во время боестолкновений на границе с Таджикистаном с киргизской стороны ранения получил 31 человек."По оперативным данным на 13.00 (10.00 мск) 16 сентября 2022 года в Баткенскую областную объединенную больницу (БООБ) поступили еще 13 пострадавших. Всего в БООБ госпитализирован с различными травмами 31 пострадавших", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.Уточняется, что все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы."В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи", - добавили в минздраве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории.

https://ria.ru/20220916/grad-1817168340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии