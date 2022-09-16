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В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
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В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном
Минздрав Киргизии сообщил, что во время боестолкновений на границе с Таджикистаном с киргизской стороны ранения получил 31 человек. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:31
2022-09-16T10:38
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Минздрав Киргизии сообщил, что во время боестолкновений на границе с Таджикистаном с киргизской стороны ранения получил 31 человек."По оперативным данным на 13.00 (10.00 мск) 16 сентября 2022 года в Баткенскую областную объединенную больницу (БООБ) поступили еще 13 пострадавших. Всего в БООБ госпитализирован с различными травмами 31 пострадавших", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.Уточняется, что все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы."В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи", - добавили в минздраве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории.
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
10:31 16.09.2022 (обновлено: 10:38 16.09.2022)
 
В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном

Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном

© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Минздрав Киргизии сообщил, что во время боестолкновений на границе с Таджикистаном с киргизской стороны ранения получил 31 человек.
"По оперативным данным на 13.00 (10.00 мск) 16 сентября 2022 года в Баткенскую областную объединенную больницу (БООБ) поступили еще 13 пострадавших. Всего в БООБ госпитализирован с различными травмами 31 пострадавших", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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В Киргизии заявили, что таджикские военные применяют "Грады"
Уточняется, что все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы.
"В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи", - добавили в минздраве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории.
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В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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