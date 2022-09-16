https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817180382.html
В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном
Минздрав Киргизии сообщил, что во время боестолкновений на границе с Таджикистаном с киргизской стороны ранения получил 31 человек. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:31
2022-09-16T10:31
2022-09-16T10:38
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Минздрав Киргизии сообщил, что во время боестолкновений на границе с Таджикистаном с киргизской стороны ранения получил 31 человек."По оперативным данным на 13.00 (10.00 мск) 16 сентября 2022 года в Баткенскую областную объединенную больницу (БООБ) поступили еще 13 пострадавших. Всего в БООБ госпитализирован с различными травмами 31 пострадавших", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.Уточняется, что все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы."В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи", - добавили в минздраве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории.
https://ria.ru/20220916/grad-1817168340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
10:31 16.09.2022 (обновлено: 10:38 16.09.2022)
В Киргизии заявили о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном
Минздрав Киргизии сообщил о 31 пострадавшем в конфликте на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Минздрав Киргизии сообщил, что во время боестолкновений на границе с Таджикистаном с киргизской стороны ранения получил 31 человек.
"По оперативным данным на 13.00 (10.00 мск) 16 сентября 2022 года в Баткенскую областную объединенную больницу (БООБ) поступили еще 13 пострадавших. Всего в БООБ госпитализирован с различными травмами 31 пострадавших", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.
Уточняется, что все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области
переведены на усиленный режим работы.
"В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи", - добавили в минздраве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории.