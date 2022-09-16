https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817163361.html

Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Киргизии и Таджикистана

Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 16.09.2022

Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Киргизии и Таджикистана

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана в связи с обострением на... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:59

2022-09-16T08:59

2022-09-16T09:10

в мире

одкб

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

станислав зась

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816732146_0:30:1348:788_1920x0_80_0_0_fb6f3e479d3b691b764f74211a57585f.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана в связи с обострением на границе двух стран утром пятницы, сообщили в ОДКБ."Шестнадцатого сентября 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на кыргызской-таджикской границе, которое произошло сегодня утром", - говорится в сообщении объединения в Telegram-канале.Подчёркивается, что в ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров по линии компетентных органов мирным путем.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, 3 ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 18 пострадавших.

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817162083.html

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одкб, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, станислав зась