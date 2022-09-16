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Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Киргизии и Таджикистана
Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 16.09.2022
Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Киргизии и Таджикистана
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана в связи с обострением на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:59
2022-09-16T08:59
2022-09-16T09:10
в мире
одкб
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
станислав зась
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана в связи с обострением на границе двух стран утром пятницы, сообщили в ОДКБ."Шестнадцатого сентября 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на кыргызской-таджикской границе, которое произошло сегодня утром", - говорится в сообщении объединения в Telegram-канале.Подчёркивается, что в ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров по линии компетентных органов мирным путем.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, 3 ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 18 пострадавших.
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в мире, одкб, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, станислав зась
В мире, ОДКБ, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Станислав Зась
08:59 16.09.2022 (обновлено: 09:10 16.09.2022)
Генсек ОДКБ провел переговоры с секретарями СБ Киргизии и Таджикистана
Генсек ОДКБ Зась провел телефонные переговоры с секретарями СБ Киргизии и Таджикистана