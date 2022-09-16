https://ria.ru/20220916/kazakhstan-1817157162.html

Парламент Казахстана одобрил в I чтении поправки в конституцию

Парламент Казахстана одобрил в I чтении поправки в конституцию - РИА Новости, 16.09.2022

Парламент Казахстана одобрил в I чтении поправки в конституцию

Депутаты мажилиса (нижняя палата) и сената (верхняя палата) парламента Казахстана на совместном заседании в пятницу, рассмотрев в первом и втором чтениях,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T07:54

2022-09-16T07:54

2022-09-16T08:21

казахстан

парламент казахстана

касым-жомарт токаев

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 16 сен - РИА Новости. Депутаты мажилиса (нижняя палата) и сената (верхняя палата) парламента Казахстана на совместном заседании в пятницу, рассмотрев в первом и втором чтениях, приняли в целом поправки в конституцию, предусматривающие введение в стране однократного президентского мандата сроком на семь лет взамен нынешних двух пятилетних сроков и переименование столицы из Нур-Султана в Астану, передает корреспондент РИА Новости из парламента.В послании к народу 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас один и тот же человек не может избираться президентом республики более двух раз подряд. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение депутатов на соответствие основному закону и получил положительный ответ.Законопроект также содержал норму о переименовании столицы из Нур-Султана в Астану."Новый законопроект мы одобрили в первом чтении, замечаний и дополнений по нему не было, поэтому предлагаю принять данный законопроект в целом", - сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.Оглашая результаты голосования депутатов, Кошанов сообщил, что "решение принято"."Таким образом, закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" принят", - заключил спикер.Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.

https://ria.ru/20220915/stolitsa-1816886701.html

https://ria.ru/20220914/kazakhstan-1816671576.html

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казахстан, парламент казахстана, касым-жомарт токаев, нур-султан, в мире