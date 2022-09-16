https://ria.ru/20220916/granitsa-1817263806.html

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных от границы между двумя странами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:23

2022-09-16T14:23

2022-09-16T14:35

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

в мире

садыр жапаров

эмомали рахмон

самарканд

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816732146_0:30:1348:788_1920x0_80_0_0_fb6f3e479d3b691b764f74211a57585f.jpg

БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных от границы между двумя странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.Встреча глав государств прошла на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде."Стороны обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, Жапаров и Рахмон договорились, что председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов будут работать на месте, "будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего"."Также достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы", — подчеркнули в аппарате президента.Масштабные боестолкновения на границе двух республик начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik-Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.

https://ria.ru/20220916/mid-1817222600.html

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817258008.html

киргизия

таджикистан

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, в мире, садыр жапаров, эмомали рахмон, самарканд, шос