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Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ - РИА Новости, 16.09.2022
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Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ
Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных от границы между двумя странами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:23
2022-09-16T14:35
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
в мире
садыр жапаров
эмомали рахмон
самарканд
шос
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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных от границы между двумя странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.Встреча глав государств прошла на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде."Стороны обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, Жапаров и Рахмон договорились, что председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов будут работать на месте, "будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего"."Также достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы", — подчеркнули в аппарате президента.Масштабные боестолкновения на границе двух республик начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik-Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.
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киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, в мире, садыр жапаров, эмомали рахмон, самарканд, шос
Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, В мире, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Самарканд, ШОС
14:23 16.09.2022 (обновлено: 14:35 16.09.2022)
 
Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границ

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил от границ

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных от границы между двумя странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.
Встреча глав государств прошла на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде.
"Стороны обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, Жапаров и Рахмон договорились, что председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов будут работать на месте, "будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего".
"Также достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы", — подчеркнули в аппарате президента.
Масштабные боестолкновения на границе двух республик начались сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik-Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.
Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.
Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.

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КиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и КиргизииВ миреСадыр ЖапаровЭмомали РахмонСамаркандШОС
 
 
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