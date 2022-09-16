https://ria.ru/20220916/grad-1817168340.html
В Киргизии заявили, что таджикские военные применяют "Грады"
В Киргизии заявили, что таджикские военные применяют "Грады" - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили, что таджикские военные применяют "Грады"
Таджикские военные используют в боестолкновениях на границе с Киргизией реактивные системы залпового огня и авиацию, заявили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:29
2022-09-16T09:29
2022-09-16T09:35
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные используют в боестолкновениях на границе с Киргизией реактивные системы залпового огня и авиацию, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)."По всему периметру кыргызско-таджикской границы в Баткенской области идут ожесточенные боестолкновения. Таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию. Военнослужащие Кыргызстана отражают все атаки с земли и воздуха, не давая возможности захватить населенные пункты Кыргызстана", - заявил представитель ведомства.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 18 пострадавших.
https://ria.ru/20220916/konflikt-1817164455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
09:29 16.09.2022 (обновлено: 09:35 16.09.2022)
В Киргизии заявили, что таджикские военные применяют "Грады"
Погранслужба Киргизии заявляет, что Таджикистан использует в боях на границе РСЗО "Град"