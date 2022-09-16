https://ria.ru/20220916/genetika-1817359203.html
Эксперт рассказала о роли генетики в борьбе с онкозаболеваниями
Эксперт рассказала о роли генетики в борьбе с онкозаболеваниями - РИА Новости, 16.09.2022
Эксперт рассказала о роли генетики в борьбе с онкозаболеваниями
Роль генетики в борьбе с онкозаболеваниями значительно возросла, взгляд на молекулярном уровне позволяет выбирать максимально эффективную и безопасную тактику... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:24
2022-09-16T17:24
2022-09-16T17:31
общество
мария воронцова
россия
санкт-петербург
генетика
онкология
здоровье
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Роль генетики в борьбе с онкозаболеваниями значительно возросла, взгляд на молекулярном уровне позволяет выбирать максимально эффективную и безопасную тактику лечения конкретного человека, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.Научно-практическая конференция с международным участием "Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика — интеграционная платформа развития онкологии" проходит в Петербурге 16-17 сентября. В рамках конференции обсуждается создание единой платформы проведения современного диагностического скрининга и лечения онкологических заболеваний."Роль генетики в борьбе с онкозаболеваниями значительно возросла, так как именно взгляд на молекулярном уровне позволяет нам выбирать тактику лечения конкретного человека, исходя не только из персонифицированного подхода, а основываясь на полученной информации, которая заложена на уровне конкретных клеток опухоли. Это означает, что мы можем применять для лечения пациента индивидуально подобранные препараты, которые будут максимально эффективны с точки зрения терапии и безопасны для организма", — сказала Воронцова в ходе конференции.По словам эксперта, особое значение приобретает молекулярно-генетический портрет опухоли. "Хотела бы обратить внимание на то, что существует две принципиальные группы онкологии. Первая - это наследственный онкологический синдром, и второе - это спорадическая онкология. В итоге все эти заболевания в основе своей генетические, потому что чтобы стать раковой клетка должна мутировать", - сказала она журналистам."Любая онкология по сути является генетической патологией, поскольку клетка опухоли является клеткой-носителем мутации... Мутации в клетках происходят постоянно. Это ни для кого не секрет. Вопрос в том, насколько эффективно справляется с этими мутациями наша иммунная система", - добавила Воронцова.Она отметила важность объединения технологий и методов в борьбе с онкозаболеваниями."Я бы здесь говорила скорее о взаимодействии тераностики и генетики в целом, а не только генетического скрининга, потому что скрининг является одним из методов.... А генетика, генетические технологии и тераностика являются взаимопомогающими дисциплинами, я бы сказала, взаимодополняющими, поскольку для разработки и применения инструментов тераностики нам нужно понимать молекулярно-генетическую основу онкологии и онкологической опухоли. Без того, чтобы понимать на какой якорь цеплять тот препарат или молекулу, которая может доставить радиоизотоп в опухоль, без понимая, что это за якорь, мы не сможем доставить изотоп. Поэтому нам нужно понимать, как выглядит на молекулярном уровне клетка", - сказала Воронцова.
https://ria.ru/20220914/onkozabolevaniya-1816748970.html
https://ria.ru/20220913/khromosomy-1816572152.html
https://ria.ru/20220813/sedina-1809328959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария воронцова, россия, санкт-петербург, генетика, онкология, здоровье, здоровье - общество
Общество, Мария Воронцова, Россия, Санкт-Петербург, генетика, Онкология, Здоровье, Здоровье - Общество
17:24 16.09.2022 (обновлено: 17:31 16.09.2022)
Эксперт рассказала о роли генетики в борьбе с онкозаболеваниями
Эксперт Минздрава Воронцова: роль генетики в борьбе с онкозаболеваниями сильно возросла
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Роль генетики в борьбе с онкозаболеваниями значительно возросла, взгляд на молекулярном уровне позволяет выбирать максимально эффективную и безопасную тактику лечения конкретного человека, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
Научно-практическая конференция с международным участием "Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика — интеграционная платформа развития онкологии" проходит в Петербурге
16-17 сентября. В рамках конференции обсуждается создание единой платформы проведения современного диагностического скрининга и лечения онкологических заболеваний.
"Роль генетики в борьбе с онкозаболеваниями значительно возросла, так как именно взгляд на молекулярном уровне позволяет нам выбирать тактику лечения конкретного человека, исходя не только из персонифицированного подхода, а основываясь на полученной информации, которая заложена на уровне конкретных клеток опухоли. Это означает, что мы можем применять для лечения пациента индивидуально подобранные препараты, которые будут максимально эффективны с точки зрения терапии и безопасны для организма", — сказала Воронцова
в ходе конференции.
По словам эксперта, особое значение приобретает молекулярно-генетический портрет опухоли. "Хотела бы обратить внимание на то, что существует две принципиальные группы онкологии. Первая - это наследственный онкологический синдром, и второе - это спорадическая онкология. В итоге все эти заболевания в основе своей генетические, потому что чтобы стать раковой клетка должна мутировать", - сказала она журналистам.
"Любая онкология по сути является генетической патологией, поскольку клетка опухоли является клеткой-носителем мутации... Мутации в клетках происходят постоянно. Это ни для кого не секрет. Вопрос в том, насколько эффективно справляется с этими мутациями наша иммунная система", - добавила Воронцова.
Она отметила важность объединения технологий и методов в борьбе с онкозаболеваниями.
"Я бы здесь говорила скорее о взаимодействии тераностики и генетики в целом, а не только генетического скрининга, потому что скрининг является одним из методов.... А генетика, генетические технологии и тераностика являются взаимопомогающими дисциплинами, я бы сказала, взаимодополняющими, поскольку для разработки и применения инструментов тераностики нам нужно понимать молекулярно-генетическую основу онкологии и онкологической опухоли. Без того, чтобы понимать на какой якорь цеплять тот препарат или молекулу, которая может доставить радиоизотоп в опухоль, без понимая, что это за якорь, мы не сможем доставить изотоп. Поэтому нам нужно понимать, как выглядит на молекулярном уровне клетка", - сказала Воронцова.