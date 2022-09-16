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Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2022
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Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ
Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2022
Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен запросить 25%-ю скидку на газ, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:25
2022-09-16T16:38
экономика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
самарканд
саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен запросить 25%-ю скидку на газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированного турецкого чиновника."Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на природный газ и соглашения, согласно которому Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах", - говорится в сообщении на сайте агентства.Эрдоган ранее заявлял журналистам, что намерен обсудить с Путиным скидку на газ. Источник РИА Новости также заявлял, что Эрдоган и Путин обсудят на встрече в Самарканде поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире.
https://ria.ru/20220907/krizis-1815151393.html
россия
турция
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экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, самарканд, саммит шос в самарканде
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Самарканд, Саммит ШОС в Самарканде
16:25 16.09.2022 (обновлено: 16:38 16.09.2022)
 
Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ

Bloomberg: Эрдоган на встрече с Путиным попросит о 25-процентной скидке на газ

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен запросить 25%-ю скидку на газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированного турецкого чиновника.
"Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на природный газ и соглашения, согласно которому Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Эрдоган ранее заявлял журналистам, что намерен обсудить с Путиным скидку на газ. Источник РИА Новости также заявлял, что Эрдоган и Путин обсудят на встрече в Самарканде поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире.

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ЭкономикаРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСамаркандСаммит ШОС в Самарканде
 
 
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