https://ria.ru/20220916/gaz-1817322891.html
Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ
Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2022
Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен запросить 25%-ю скидку на газ, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:25
2022-09-16T16:25
2022-09-16T16:38
экономика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
самарканд
саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен запросить 25%-ю скидку на газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированного турецкого чиновника."Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на природный газ и соглашения, согласно которому Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах", - говорится в сообщении на сайте агентства.Эрдоган ранее заявлял журналистам, что намерен обсудить с Путиным скидку на газ. Источник РИА Новости также заявлял, что Эрдоган и Путин обсудят на встрече в Самарканде поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире.
https://ria.ru/20220907/krizis-1815151393.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, самарканд, саммит шос в самарканде
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Самарканд, Саммит ШОС в Самарканде
16:25 16.09.2022 (обновлено: 16:38 16.09.2022)
Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ
Bloomberg: Эрдоган на встрече с Путиным попросит о 25-процентной скидке на газ