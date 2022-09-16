https://ria.ru/20220916/gaz-1817322891.html

Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ

Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2022

Эрдоган на встрече с Путиным попросит о скидке на газ, пишут СМИ

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен запросить 25%-ю скидку на газ, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:25

2022-09-16T16:25

2022-09-16T16:38

экономика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

самарканд

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен запросить 25%-ю скидку на газ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированного турецкого чиновника."Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на природный газ и соглашения, согласно которому Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах", - говорится в сообщении на сайте агентства.Эрдоган ранее заявлял журналистам, что намерен обсудить с Путиным скидку на газ. Источник РИА Новости также заявлял, что Эрдоган и Путин обсудят на встрече в Самарканде поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире.

https://ria.ru/20220907/krizis-1815151393.html

россия

турция

самарканд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, самарканд, саммит шос в самарканде