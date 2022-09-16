https://ria.ru/20220916/evrobondy-1817333602.html

Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов

Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов - РИА Новости, 16.09.2022

Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:43

2022-09-16T16:43

2022-09-16T16:47

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 7 миллиардов рублей (эквивалент 117,2 миллионов долларов)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает Минфин.Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.Минфин России 16 сентября должен был выплатить купоны по суверенным еврооблигациям двух выпусков, номинированным в долларах, с погашением в 2023 и 2043 годах совокупно на 117,2 миллиона долларов. Выпуски Россия-23 объемом 3 миллиарда долларов и Россия-43 на 1,5 миллиарда долларов Минфин разместил в сентябре 2013 года под 4,875% и 5,875% годовых соответственно.

https://ria.ru/20220620/gosdulg-1796761820.html

https://ria.ru/20220530/oplata-1791703252.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)