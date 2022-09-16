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Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов - РИА Новости, 16.09.2022
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Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов
Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов - РИА Новости, 16.09.2022
Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:43
2022-09-16T16:47
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 7 миллиардов рублей (эквивалент 117,2 миллионов долларов)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает Минфин.Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.Минфин России 16 сентября должен был выплатить купоны по суверенным еврооблигациям двух выпусков, номинированным в долларах, с погашением в 2023 и 2043 годах совокупно на 117,2 миллиона долларов. Выпуски Россия-23 объемом 3 миллиарда долларов и Россия-43 на 1,5 миллиарда долларов Минфин разместил в сентябре 2013 года под 4,875% и 5,875% годовых соответственно.
https://ria.ru/20220620/gosdulg-1796761820.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД)
16:43 16.09.2022 (обновлено: 16:47 16.09.2022)
 
Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов

Минфин выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 7 миллиардов рублей (эквивалент 117,2 миллионов долларов).
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
Минфин России 16 сентября должен был выплатить купоны по суверенным еврооблигациям двух выпусков, номинированным в долларах, с погашением в 2023 и 2043 годах совокупно на 117,2 миллиона долларов. Выпуски Россия-23 объемом 3 миллиарда долларов и Россия-43 на 1,5 миллиарда долларов Минфин разместил в сентябре 2013 года под 4,875% и 5,875% годовых соответственно.

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