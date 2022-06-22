https://ria.ru/20220622/putin-1797361439.html
Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях
Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях - РИА Новости, 22.06.2022
Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:42
2022-06-22T16:42
2022-06-22T18:06
владимир путин
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство финансов сша
совет федерации рф
эльвира набиуллина
антон силуанов
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях. Текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предусматривает открытие на имя одного или нескольких иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей счета типа "И", который ведется в рублях. В роли бенефициаров выступают владельцы российских евробондов."Индексация сумм денежных средств производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям в порядке, установленном Министерством финансов России по согласованию с Центральным банком", — говорится в указе.Отмечается, что Минфин имеет для этого право заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и другими лицами. В свою очередь, центральный депозитарий будет вести реестр держателей российских евробондов и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций с привлечением уполномоченных банков.В конце мая Министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.О том, что Россия будет расплачиваться с держателями отечественных еврооблигаций в рублях, ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, система работает так же, как и оплата газа для европейского рынка, но "в обратном порядке".По словам первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Елены Перминовой, выплаты в рублях не приведут к дефолту России. В соглашениях прописаны пункты о возможной оплате не в долларах при возникновении объективных обстоятельств и сейчас наступила именно такая ситуация, добавила она.
https://ria.ru/20220620/gosdulg-1796761820.html
https://ria.ru/20220530/oplata-1791703252.html
https://ria.ru/20220612/gosdolg-1794648124.html
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владимир путин, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство финансов сша, совет федерации рф, эльвира набиуллина, антон силуанов
16:42 22.06.2022 (обновлено: 18:06 22.06.2022)
Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях
Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по госдолгу в рублях
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях. Текст опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает открытие на имя одного или нескольких иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей счета типа "И", который ведется в рублях. В роли бенефициаров выступают владельцы российских евробондов.
"Индексация сумм денежных средств производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям в порядке, установленном Министерством финансов России по согласованию с Центральным банком", — говорится в указе.
Отмечается, что Минфин имеет для этого право заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и другими лицами. В свою очередь, центральный депозитарий будет вести реестр держателей российских евробондов и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций с привлечением уполномоченных банков.
В документе утверждается, что после выплаты необходимой суммы в рублях по курсу в день расчета обязательства по облигациям будут считаться выполненными.
В конце мая Министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.
О том, что Россия будет расплачиваться с держателями отечественных еврооблигаций в рублях, ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, система работает так же, как и оплата газа для европейского рынка, но "в обратном порядке".
По словам первого замглавы бюджетного комитета Совфеда
Елены Перминовой, выплаты в рублях не приведут к дефолту России. В соглашениях прописаны пункты о возможной оплате не в долларах при возникновении объективных обстоятельств и сейчас наступила именно такая ситуация, добавила она.