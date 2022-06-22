https://ria.ru/20220622/putin-1797361439.html

Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях

Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях - РИА Новости, 22.06.2022

Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:42

2022-06-22T16:42

2022-06-22T18:06

владимир путин

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство финансов сша

совет федерации рф

эльвира набиуллина

антон силуанов

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях. Текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предусматривает открытие на имя одного или нескольких иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей счета типа "И", который ведется в рублях. В роли бенефициаров выступают владельцы российских евробондов."Индексация сумм денежных средств производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям в порядке, установленном Министерством финансов России по согласованию с Центральным банком", — говорится в указе.Отмечается, что Минфин имеет для этого право заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и другими лицами. В свою очередь, центральный депозитарий будет вести реестр держателей российских евробондов и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций с привлечением уполномоченных банков.В конце мая Министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.О том, что Россия будет расплачиваться с держателями отечественных еврооблигаций в рублях, ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, система работает так же, как и оплата газа для европейского рынка, но "в обратном порядке".По словам первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Елены Перминовой, выплаты в рублях не приведут к дефолту России. В соглашениях прописаны пункты о возможной оплате не в долларах при возникновении объективных обстоятельств и сейчас наступила именно такая ситуация, добавила она.

https://ria.ru/20220620/gosdulg-1796761820.html

https://ria.ru/20220530/oplata-1791703252.html

https://ria.ru/20220612/gosdolg-1794648124.html

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владимир путин, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство финансов сша, совет федерации рф, эльвира набиуллина, антон силуанов