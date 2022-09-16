https://ria.ru/20220916/dostuk-1817200003.html

Киргизия заявила, что таджикские военные заняли здание школы в селе Достук

Киргизия заявила, что таджикские военные заняли здание школы в селе Достук - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия заявила, что таджикские военные заняли здание школы в селе Достук

Таджикские военные заняли здание школы в киргизском селе Достук, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ). РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:42

2022-09-16T11:42

2022-09-16T11:59

в мире

киргизия

таджикистан

баткенская область

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные заняли здание школы в киргизском селе Достук, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ)."Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, по состоянию на 14:00 по местному времени обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы Баткенской области продолжает оставаться напряженной."Военнослужащие Таджикистана открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь по их позициям. Используя своих мирных жителей в качестве "живого щита", таджикская сторона несет большие потери среди гражданского населения", - заявил он.Уточняется, что личный состав пограничной службы ГКНБ Кыргызстана продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции кыргызстанцев по всему периметру границы.

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817199835.html

https://ria.ru/20220916/obstrel-1817193079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии