https://ria.ru/20220916/dostuk-1817200003.html
Киргизия заявила, что таджикские военные заняли здание школы в селе Достук
Киргизия заявила, что таджикские военные заняли здание школы в селе Достук - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия заявила, что таджикские военные заняли здание школы в селе Достук
Таджикские военные заняли здание школы в киргизском селе Достук, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ). РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:42
2022-09-16T11:42
2022-09-16T11:59
в мире
киргизия
таджикистан
баткенская область
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные заняли здание школы в киргизском селе Достук, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ)."Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, по состоянию на 14:00 по местному времени обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы Баткенской области продолжает оставаться напряженной."Военнослужащие Таджикистана открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь по их позициям. Используя своих мирных жителей в качестве "живого щита", таджикская сторона несет большие потери среди гражданского населения", - заявил он.Уточняется, что личный состав пограничной службы ГКНБ Кыргызстана продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции кыргызстанцев по всему периметру границы.
https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817199835.html
https://ria.ru/20220916/obstrel-1817193079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Баткенская область, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
11:42 16.09.2022 (обновлено: 11:59 16.09.2022)
Киргизия заявила, что таджикские военные заняли здание школы в селе Достук
Погранслужба Киргизии заявила, что таджикские военные заняли здание школы в селе Достук