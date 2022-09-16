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В Госдуму внесли законопроект о "кредитных каникулах"
В Госдуму внесли законопроект о "кредитных каникулах" - РИА Новости, 16.09.2022
В Госдуму внесли законопроект о "кредитных каникулах"
Законопроект о "кредитных каникулах" внесен в Госдуму, поддержку окажут гражданам при снижении дохода более чем на треть, сообщает Telegram-канал Совфеда. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:34
2022-09-16T14:34
2022-09-16T14:34
экономика
россия
николай журавлев
совет федерации рф
госдума рф
доходы
общество
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Законопроект о "кредитных каникулах" внесен в Госдуму, поддержку окажут гражданам при снижении дохода более чем на треть, сообщает Telegram-канал Совфеда.Ранее один из вице-спикеров Совфеда Николай Журавлев сообщил, что практику предоставления "кредитных каникул" предлагается сделать на постоянной основе."Если у гражданина снизился доход более чем на 30% (по сравнению со среднемесячным доходом за 12 месяцев до обращения), он сможет обратиться в банк с требованием предоставить "кредитные каникулы" на срок до 6 месяцев", - говорится в сообщении палаты.В этот период он будет вправе не вносить платежи по кредитному договору. Заёмщик может сам определить дату начала "каникул" в заявлении при обращении в банк. Если это не прописано, то льготный период начнётся не позже, чем через 1 месяц с момента обращения."В рамках одного кредитного договора гражданин вправе воспользоваться кредитными каникулами единожды. Получить данный льготный период можно на несколько потребкредитов. Информация о "кредитных каникулах" будет попадать в кредитную историю гражданина, но не ухудшит её", - отмечается в Telegram-канале СФ.Проект закона предполагает, что размер займа, по которому можно будет "уйти на каникулы", определит правительство РФ. В течение "каникул" финансовым организациям запретят начислять гражданину неустойки, пени, штрафы, взыскивать предметы залога или обращаться к поручителям по кредиту.Сенаторы уверены, что предлагаемые изменения позволят защитить права людей, попавших в сложную жизненную ситуацию и снизят риски дефолтов заёмщиков.Авторами документа выступили сенаторы и депутаты.Ранее Журавлев отмечал, что механизм "антикризисных кредитных каникул", имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай журавлев, совет федерации рф, госдума рф, доходы, общество
Экономика, Россия, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Доходы, Общество
В Госдуму внесли законопроект о "кредитных каникулах"
В ГД внесли проект о "кредитных каникулах" для поддержки россиян, у которых снизился доход
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.
Законопроект о "кредитных каникулах" внесен в Госдуму, поддержку окажут гражданам при снижении дохода более чем на треть, сообщает Telegram-канал
Совфеда.
Ранее один из вице-спикеров Совфеда Николай Журавлев
сообщил, что практику предоставления "кредитных каникул" предлагается сделать на постоянной основе.
"Если у гражданина снизился доход более чем на 30% (по сравнению со среднемесячным доходом за 12 месяцев до обращения), он сможет обратиться в банк с требованием предоставить "кредитные каникулы" на срок до 6 месяцев", - говорится в сообщении палаты.
В этот период он будет вправе не вносить платежи по кредитному договору. Заёмщик может сам определить дату начала "каникул" в заявлении при обращении в банк. Если это не прописано, то льготный период начнётся не позже, чем через 1 месяц с момента обращения.
"В рамках одного кредитного договора гражданин вправе воспользоваться кредитными каникулами единожды. Получить данный льготный период можно на несколько потребкредитов. Информация о "кредитных каникулах" будет попадать в кредитную историю гражданина, но не ухудшит её", - отмечается в Telegram-канале СФ.
Проект закона предполагает, что размер займа, по которому можно будет "уйти на каникулы", определит правительство РФ
. В течение "каникул" финансовым организациям запретят начислять гражданину неустойки, пени, штрафы, взыскивать предметы залога или обращаться к поручителям по кредиту.
Сенаторы уверены, что предлагаемые изменения позволят защитить права людей, попавших в сложную жизненную ситуацию и снизят риски дефолтов заёмщиков.
Авторами документа выступили сенаторы и депутаты.
Ранее Журавлев отмечал, что механизм "антикризисных кредитных каникул", имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода.