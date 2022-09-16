https://ria.ru/20220916/dokhody-1817269524.html

В Госдуму внесли законопроект о "кредитных каникулах"

В Госдуму внесли законопроект о "кредитных каникулах" - РИА Новости, 16.09.2022

В Госдуму внесли законопроект о "кредитных каникулах"

Законопроект о "кредитных каникулах" внесен в Госдуму, поддержку окажут гражданам при снижении дохода более чем на треть, сообщает Telegram-канал Совфеда. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:34

2022-09-16T14:34

2022-09-16T14:34

экономика

россия

николай журавлев

совет федерации рф

госдума рф

доходы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Законопроект о "кредитных каникулах" внесен в Госдуму, поддержку окажут гражданам при снижении дохода более чем на треть, сообщает Telegram-канал Совфеда.Ранее один из вице-спикеров Совфеда Николай Журавлев сообщил, что практику предоставления "кредитных каникул" предлагается сделать на постоянной основе."Если у гражданина снизился доход более чем на 30% (по сравнению со среднемесячным доходом за 12 месяцев до обращения), он сможет обратиться в банк с требованием предоставить "кредитные каникулы" на срок до 6 месяцев", - говорится в сообщении палаты.В этот период он будет вправе не вносить платежи по кредитному договору. Заёмщик может сам определить дату начала "каникул" в заявлении при обращении в банк. Если это не прописано, то льготный период начнётся не позже, чем через 1 месяц с момента обращения."В рамках одного кредитного договора гражданин вправе воспользоваться кредитными каникулами единожды. Получить данный льготный период можно на несколько потребкредитов. Информация о "кредитных каникулах" будет попадать в кредитную историю гражданина, но не ухудшит её", - отмечается в Telegram-канале СФ.Проект закона предполагает, что размер займа, по которому можно будет "уйти на каникулы", определит правительство РФ. В течение "каникул" финансовым организациям запретят начислять гражданину неустойки, пени, штрафы, взыскивать предметы залога или обращаться к поручителям по кредиту.Сенаторы уверены, что предлагаемые изменения позволят защитить права людей, попавших в сложную жизненную ситуацию и снизят риски дефолтов заёмщиков.Авторами документа выступили сенаторы и депутаты.Ранее Журавлев отмечал, что механизм "антикризисных кредитных каникул", имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода.

https://ria.ru/20220916/vklady-1817142654.html

https://ria.ru/20220915/byudzhet-1816899052.html

https://ria.ru/20220913/tayna-1816598098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, николай журавлев, совет федерации рф, госдума рф, доходы, общество