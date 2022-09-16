16:13 16.09.2022 (обновлено: 17:25 16.09.2022)
Экс-посол в Китае Денисов перешел в Совет Федерации
Экс-посол в Китае Денисов стал сенатором от правительства Саратовской области
© Фото : Посольство РФ в КитаеБывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© Фото : Посольство РФ в Китае
Бывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назначил бывшего посла РФ в Китае Андрея Денисова сенатором от правительства региона, говорится в постановлении главы региона.
"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Саратовской области - правительства Саратовской области Денисова Андрея Ивановича", - говорится документе, опубликованном пресс-службой губернатора в Telegram-канале.
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Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что если Денисов представит Саратовскую область в Совете Федерации, регион только выиграет, у него большой опыт работы на дипломатическом поприще, его наработки помогут развитию региона. До этого от правительства региона в Совете Федерации был сенатор Сергей Аренин, занимавший пост заместителя председателя комитета СФ по обороне и безопасности.
Денисов 4 сентября подтвердил РИА Новости, что покидает пост главы российской дипмиссии в Пекине после девяти лет работы. Денисов является известным российским карьерным дипломатом, с 2003 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. На дипломатической службе находится с 1992 года, и за 30 лет своей успешной карьеры успел поработать на различных важных должностях как в центральном аппарате МИД РФ, так и за рубежом.
В 1997-2000 годах занимал пост директора Департамента экономического сотрудничества, в 2000-2001 годах был послом РФ в Египте, с 2001 по 2004 год – заместителем главы МИД РФ, с 2004 по 2006 год – постпредом РФ при ООН и в СБ ООН, в 2006-2013 годах - первым замглавы МИД РФ. Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным Послом РФ в КНР и с тех пор возглавлял российскую дипмиссию в Пекине.