https://ria.ru/20220916/denisov-1817318019.html

Экс-посол в Китае Денисов перешел в Совет Федерации

Экс-посол в Китае Денисов перешел в Совет Федерации - РИА Новости, 16.09.2022

Экс-посол в Китае Денисов перешел в Совет Федерации

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назначил бывшего посла РФ в Китае Андрея Денисова сенатором от правительства региона, говорится в постановлении... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:13

2022-09-16T16:13

2022-09-16T17:25

китай

россия

саратовская область

совет федерации рф

политика

андрей денисов

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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назначил бывшего посла РФ в Китае Андрея Денисова сенатором от правительства региона, говорится в постановлении главы региона."Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Саратовской области - правительства Саратовской области Денисова Андрея Ивановича", - говорится документе, опубликованном пресс-службой губернатора в Telegram-канале.Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что если Денисов представит Саратовскую область в Совете Федерации, регион только выиграет, у него большой опыт работы на дипломатическом поприще, его наработки помогут развитию региона. До этого от правительства региона в Совете Федерации был сенатор Сергей Аренин, занимавший пост заместителя председателя комитета СФ по обороне и безопасности.Денисов 4 сентября подтвердил РИА Новости, что покидает пост главы российской дипмиссии в Пекине после девяти лет работы. Денисов является известным российским карьерным дипломатом, с 2003 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. На дипломатической службе находится с 1992 года, и за 30 лет своей успешной карьеры успел поработать на различных важных должностях как в центральном аппарате МИД РФ, так и за рубежом.В 1997-2000 годах занимал пост директора Департамента экономического сотрудничества, в 2000-2001 годах был послом РФ в Египте, с 2001 по 2004 год – заместителем главы МИД РФ, с 2004 по 2006 год – постпредом РФ при ООН и в СБ ООН, в 2006-2013 годах - первым замглавы МИД РФ. Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным Послом РФ в КНР и с тех пор возглавлял российскую дипмиссию в Пекине.

https://ria.ru/20220913/morgulov-1816430418.html

https://ria.ru/20220907/sanktsii-1815018548.html

китай

россия

саратовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, саратовская область, совет федерации рф, политика, андрей денисов