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Экс-посол в Китае Денисов перешел в Совет Федерации - РИА Новости, 16.09.2022
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Экс-посол в Китае Денисов перешел в Совет Федерации
Экс-посол в Китае Денисов перешел в Совет Федерации - РИА Новости, 16.09.2022
Экс-посол в Китае Денисов перешел в Совет Федерации
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назначил бывшего посла РФ в Китае Андрея Денисова сенатором от правительства региона, говорится в постановлении... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:13
2022-09-16T17:25
китай
россия
саратовская область
совет федерации рф
политика
андрей денисов
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назначил бывшего посла РФ в Китае Андрея Денисова сенатором от правительства региона, говорится в постановлении главы региона."Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Саратовской области - правительства Саратовской области Денисова Андрея Ивановича", - говорится документе, опубликованном пресс-службой губернатора в Telegram-канале.Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что если Денисов представит Саратовскую область в Совете Федерации, регион только выиграет, у него большой опыт работы на дипломатическом поприще, его наработки помогут развитию региона. До этого от правительства региона в Совете Федерации был сенатор Сергей Аренин, занимавший пост заместителя председателя комитета СФ по обороне и безопасности.Денисов 4 сентября подтвердил РИА Новости, что покидает пост главы российской дипмиссии в Пекине после девяти лет работы. Денисов является известным российским карьерным дипломатом, с 2003 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. На дипломатической службе находится с 1992 года, и за 30 лет своей успешной карьеры успел поработать на различных важных должностях как в центральном аппарате МИД РФ, так и за рубежом.В 1997-2000 годах занимал пост директора Департамента экономического сотрудничества, в 2000-2001 годах был послом РФ в Египте, с 2001 по 2004 год – заместителем главы МИД РФ, с 2004 по 2006 год – постпредом РФ при ООН и в СБ ООН, в 2006-2013 годах - первым замглавы МИД РФ. Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным Послом РФ в КНР и с тех пор возглавлял российскую дипмиссию в Пекине.
https://ria.ru/20220913/morgulov-1816430418.html
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китай, россия, саратовская область, совет федерации рф, политика, андрей денисов
Китай, Россия, Саратовская область, Совет Федерации РФ, Политика, Андрей Денисов
16:13 16.09.2022 (обновлено: 17:25 16.09.2022)
 
Экс-посол в Китае Денисов перешел в Совет Федерации

Экс-посол в Китае Денисов стал сенатором от правительства Саратовской области

© Фото : Посольство РФ в КитаеБывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Бывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Посольство РФ в Китае
Бывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назначил бывшего посла РФ в Китае Андрея Денисова сенатором от правительства региона, говорится в постановлении главы региона.
"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Саратовской области - правительства Саратовской области Денисова Андрея Ивановича", - говорится документе, опубликованном пресс-службой губернатора в Telegram-канале.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:28
Игоря Моргулова назначили послом России в Китае
Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявлял, что если Денисов представит Саратовскую область в Совете Федерации, регион только выиграет, у него большой опыт работы на дипломатическом поприще, его наработки помогут развитию региона. До этого от правительства региона в Совете Федерации был сенатор Сергей Аренин, занимавший пост заместителя председателя комитета СФ по обороне и безопасности.
Денисов 4 сентября подтвердил РИА Новости, что покидает пост главы российской дипмиссии в Пекине после девяти лет работы. Денисов является известным российским карьерным дипломатом, с 2003 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. На дипломатической службе находится с 1992 года, и за 30 лет своей успешной карьеры успел поработать на различных важных должностях как в центральном аппарате МИД РФ, так и за рубежом.
В 1997-2000 годах занимал пост директора Департамента экономического сотрудничества, в 2000-2001 годах был послом РФ в Египте, с 2001 по 2004 год – заместителем главы МИД РФ, с 2004 по 2006 год – постпредом РФ при ООН и в СБ ООН, в 2006-2013 годах - первым замглавы МИД РФ. Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным Послом РФ в КНР и с тех пор возглавлял российскую дипмиссию в Пекине.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 08:56Специальная военная операция на Украине
Посол в КНР: многие страны вынужденно оказались в антироссийском лагере
 
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