https://ria.ru/20220916/blinken-1817428392.html

Блинкен дал характеристику действиям России

Блинкен дал характеристику действиям России - РИА Новости, 16.09.2022

Блинкен дал характеристику действиям России

Госсекретарь США назвал Россию "нарушителем хартии ООН номер один" из-за ситуации на Украине, об этом он заявил в пятницу по итогам переговоров с главой МИД... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:49

2022-09-16T19:49

2022-09-16T19:53

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США назвал Россию "нарушителем хартии ООН номер один" из-за ситуации на Украине, об этом он заявил в пятницу по итогам переговоров с главой МИД Иордании в Вашингтоне."Сейчас нарушитель хартии (ООН - ред.) номер один - это Россия, и реальные озабоченности слышны от стран по всему миру", - сказал Блинкен. Глава госдепартамента охарактеризовал действия России как "агрессию не только против Украины и ее народа, но против принципов международных отношений, направленных на поддержание мира и стабильности, против хартии ООН"."Думаю, то, что вы слышите от Китая и Индии - отражение испытываемых по всему миру опасений о том, какое влияние имеет российская агрессия на Украине не только на Украину, но на страны и народы по всему миру", - сказал Блинкен, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать "высказанную лидерами Китая и Индии напрямую президенту Владимиру Путину озабоченность" в связи с ситуацией на Украине.Ранее в четверг в Самарканде на полях саммита ШОС прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе переговоров российский лидер заявил, что Москва высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису и понимает озабоченности на этот счет.

https://ria.ru/20220916/terrorizm-1817402594.html

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в мире, россия, украина, оон, сша, энтони блинкен