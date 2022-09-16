19:49 16.09.2022 (обновлено: 19:53 16.09.2022)
Блинкен дал характеристику действиям России
Госсекретарь США Блинкен дал характеристику действиям России и отношениям с КНР и Индией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США назвал Россию "нарушителем хартии ООН номер один" из-за ситуации на Украине, об этом он заявил в пятницу по итогам переговоров с главой МИД Иордании в Вашингтоне.
"Сейчас нарушитель хартии (ООН - ред.) номер один - это Россия, и реальные озабоченности слышны от стран по всему миру", - сказал Блинкен. Глава госдепартамента охарактеризовал действия России как "агрессию не только против Украины и ее народа, но против принципов международных отношений, направленных на поддержание мира и стабильности, против хартии ООН".
"Думаю, то, что вы слышите от Китая и Индии - отражение испытываемых по всему миру опасений о том, какое влияние имеет российская агрессия на Украине не только на Украину, но на страны и народы по всему миру", - сказал Блинкен, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать "высказанную лидерами Китая и Индии напрямую президенту Владимиру Путину озабоченность" в связи с ситуацией на Украине.
Ранее в четверг в Самарканде на полях саммита ШОС прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе переговоров российский лидер заявил, что Москва высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису и понимает озабоченности на этот счет.