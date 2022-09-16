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У "Бегущего по лезвию 2049" появится сиквел
У "Бегущего по лезвию 2049" появится сиквел - РИА Новости, 16.09.2022
У "Бегущего по лезвию 2049" появится сиквел
Amazon заказал мини-сериал "Бегущий по лезвию 2099", пишет Variety. Среди исполнительных продюсеров Ридли Скотт. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:25
2022-09-16T16:25
2022-09-16T16:25
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Amazon заказал мини-сериал "Бегущий по лезвию 2099", пишет Variety. Среди исполнительных продюсеров Ридли Скотт.Детали сюжета пока не разглашаются. Судя по названию, события нового шоу развернутся через 50 лет после финала фильма 2017 года, вышедшего под названием "Бегущий по лезвию 2049". Эта лента была продолжением культовой картины Ридли Скотта 1982 года, в основе которой — роман Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?". Главные роли в первом проекте из серии исполнили Харрисон Форд и Шон Янг. Действие в нем происходило в будущем, где кроме людей есть еще и репликанты. Последние были созданы посредством генной инженерии, и продолжительность их жизни короче человеческой. Эти биологические андроиды выполняют всю грязную работу и фактически находятся в положении рабов. И не всех это устраивает. Периодически они поднимают бунты. Впрочем, не все репликанты знают о своем происхождении — некоторых наделяют искусственными воспоминаниями. Форд и Янг вернулись к своим ролям во втором фильме. К касту также присоединились Райан Гослинг, Ана де Армас, Сильвия Хукс, Робин Райт, Маккензи Дэвис и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, ридли скотт, знаменитости, звезды, харрисон форд, райан гослинг, ана де армас
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Ридли Скотт, Знаменитости, звезды, Харрисон Форд, Райан Гослинг, Ана де Армас
У "Бегущего по лезвию 2049" появится сиквел
Ридли Скотт спродюсирует сиквел фильма "Бегущий по лезвию 2049"
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Amazon заказал мини-сериал "Бегущий по лезвию 2099", пишет
Variety. Среди исполнительных продюсеров Ридли Скотт.
Детали сюжета пока не разглашаются. Судя по названию, события нового шоу развернутся через 50 лет после финала фильма 2017 года, вышедшего под названием "Бегущий по лезвию 2049". Эта лента была продолжением культовой картины Ридли Скотта 1982 года, в основе которой — роман Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?".
Главные роли в первом проекте из серии исполнили Харрисон Форд и Шон Янг. Действие в нем происходило в будущем, где кроме людей есть еще и репликанты. Последние были созданы посредством генной инженерии, и продолжительность их жизни короче человеческой. Эти биологические андроиды выполняют всю грязную работу и фактически находятся в положении рабов. И не всех это устраивает. Периодически они поднимают бунты.
Впрочем, не все репликанты знают о своем происхождении — некоторых наделяют искусственными воспоминаниями.
Форд и Янг вернулись к своим ролям во втором фильме. К касту также присоединились Райан Гослинг, Ана де Армас, Сильвия Хукс, Робин Райт, Маккензи Дэвис и другие.