Рейтинг@Mail.ru
У "Бегущего по лезвию 2049" появится сиквел - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220916/beguschiy-1817231267.html
У "Бегущего по лезвию 2049" появится сиквел
У "Бегущего по лезвию 2049" появится сиквел - РИА Новости, 16.09.2022
У "Бегущего по лезвию 2049" появится сиквел
Amazon заказал мини-сериал "Бегущий по лезвию 2099", пишет Variety. Среди исполнительных продюсеров Ридли Скотт. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:25
2022-09-16T16:25
культура
новости культуры
кино и сериалы
ридли скотт
знаменитости
звезды
харрисон форд
райан гослинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151135/60/1511356033_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_bf386a3bc750885710c8389774105d38.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Amazon заказал мини-сериал "Бегущий по лезвию 2099", пишет Variety. Среди исполнительных продюсеров Ридли Скотт.Детали сюжета пока не разглашаются. Судя по названию, события нового шоу развернутся через 50 лет после финала фильма 2017 года, вышедшего под названием "Бегущий по лезвию 2049". Эта лента была продолжением культовой картины Ридли Скотта 1982 года, в основе которой — роман Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?". Главные роли в первом проекте из серии исполнили Харрисон Форд и Шон Янг. Действие в нем происходило в будущем, где кроме людей есть еще и репликанты. Последние были созданы посредством генной инженерии, и продолжительность их жизни короче человеческой. Эти биологические андроиды выполняют всю грязную работу и фактически находятся в положении рабов. И не всех это устраивает. Периодически они поднимают бунты. Впрочем, не все репликанты знают о своем происхождении — некоторых наделяют искусственными воспоминаниями. Форд и Янг вернулись к своим ролям во втором фильме. К касту также присоединились Райан Гослинг, Ана де Армас, Сильвия Хукс, Робин Райт, Маккензи Дэвис и другие.
https://ria.ru/20220912/domdrakona-1816310444.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151135/60/1511356033_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_79ac1bd08372f6014cd48a2766875d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, ридли скотт, знаменитости, звезды, харрисон форд, райан гослинг, ана де армас
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Ридли Скотт, Знаменитости, звезды, Харрисон Форд, Райан Гослинг, Ана де Армас
16:25 16.09.2022
 
У "Бегущего по лезвию 2049" появится сиквел

Ридли Скотт спродюсирует сиквел фильма "Бегущий по лезвию 2049"

© Columbia Pictures, 2017Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"
Кадр из фильма Бегущий по лезвию 2049
© Columbia Pictures, 2017
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Amazon заказал мини-сериал "Бегущий по лезвию 2099", пишет Variety. Среди исполнительных продюсеров Ридли Скотт.
Детали сюжета пока не разглашаются. Судя по названию, события нового шоу развернутся через 50 лет после финала фильма 2017 года, вышедшего под названием "Бегущий по лезвию 2049". Эта лента была продолжением культовой картины Ридли Скотта 1982 года, в основе которой — роман Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?".
Главные роли в первом проекте из серии исполнили Харрисон Форд и Шон Янг. Действие в нем происходило в будущем, где кроме людей есть еще и репликанты. Последние были созданы посредством генной инженерии, и продолжительность их жизни короче человеческой. Эти биологические андроиды выполняют всю грязную работу и фактически находятся в положении рабов. И не всех это устраивает. Периодически они поднимают бунты.
Впрочем, не все репликанты знают о своем происхождении — некоторых наделяют искусственными воспоминаниями.
Форд и Янг вернулись к своим ролям во втором фильме. К касту также присоединились Райан Гослинг, Ана де Армас, Сильвия Хукс, Робин Райт, Маккензи Дэвис и другие.
Кадр из сериала Игра престолов
12 сентября, 19:21Культура
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыРидли СкоттЗнаменитостизвездыХаррисон ФордРайан ГослингАна де Армас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала