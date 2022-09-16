https://ria.ru/20220916/asmus-1817214871.html

"Китч и перебор": Асмус удивила пользователей неожиданным образом

"Китч и перебор": Асмус удивила пользователей неожиданным образом - РИА Новости, 16.09.2022

"Китч и перебор": Асмус удивила пользователей неожиданным образом

Кристина Асмус удивила пользователей неожиданным образом. На своей странице в соцсети она разместила фото, где запечатлена с афрокудрями. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:54

2022-09-16T13:54

2022-09-16T13:54

шоубиз

кристина асмус

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Кристина Асмус удивила пользователей неожиданным образом. На своей странице в соцсети она разместила фото, где запечатлена с афрокудрями. Такую прическу она сделала для роли в новом проекте. Она также заявила, что "обожает эксперименты для съемок". Асмус также сделала ироничную ремарку относительно возможной реакции на ее образ."Шутки про Укупника и доширак писать ниже", — посмеялась звезда "Интернов".Пользователи вызов приняли.Есть и те, кому эксперимент Асмус со стилем понравился. "Какая красавица", "Милашка", "Необычно", "Хорошо получилось", — пишут фанаты. Недавно Ксения Собчак призналась, что у нее нет стилиста. Об этом она рассказала в ответ на критику ее образа.

https://ria.ru/20220912/galich-1816261320.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кристина асмус, знаменитости, звезды