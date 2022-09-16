https://ria.ru/20220916/asmus-1817214871.html
"Китч и перебор": Асмус удивила пользователей неожиданным образом
"Китч и перебор": Асмус удивила пользователей неожиданным образом - РИА Новости, 16.09.2022
"Китч и перебор": Асмус удивила пользователей неожиданным образом
Кристина Асмус удивила пользователей неожиданным образом. На своей странице в соцсети она разместила фото, где запечатлена с афрокудрями. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:54
2022-09-16T13:54
2022-09-16T13:54
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Кристина Асмус удивила пользователей неожиданным образом. На своей странице в соцсети она разместила фото, где запечатлена с афрокудрями. Такую прическу она сделала для роли в новом проекте. Она также заявила, что "обожает эксперименты для съемок". Асмус также сделала ироничную ремарку относительно возможной реакции на ее образ."Шутки про Укупника и доширак писать ниже", — посмеялась звезда "Интернов".Пользователи вызов приняли.Есть и те, кому эксперимент Асмус со стилем понравился. "Какая красавица", "Милашка", "Необычно", "Хорошо получилось", — пишут фанаты. Недавно Ксения Собчак призналась, что у нее нет стилиста. Об этом она рассказала в ответ на критику ее образа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, знаменитости, звезды
Шоубиз, Кристина Асмус, Знаменитости, звезды
"Китч и перебор": Асмус удивила пользователей неожиданным образом
Асмус опубликовала фото с афрокудрями и удивила пользователей
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Кристина Асмус удивила пользователей неожиданным образом. На своей странице в соцсети она разместила фото, где запечатлена с афрокудрями.
Такую прическу она сделала для роли в новом проекте.
"Плели их мне 10 часов. На самом деле — крутая штука и смотрится естественно. Но! Нам нужен был китч и перебор", — объясняет актриса.
Она также заявила, что "обожает эксперименты для съемок".
"Мне не важно, какой цвет волос хотят, какой вес и так далее. Парики — терпеть не могу: это всегда очень видно, а на крутые и дорогие у кино нет денег", — утверждает Кристина.
Асмус также сделала ироничную ремарку относительно возможной реакции на ее образ.
"Шутки про Укупника и доширак писать ниже", — посмеялась звезда "Интернов".
Пользователи вызов приняли.
"Мальвина или Пугачева? Не могу решить", — оставил комментарий один из них. "Леонтьев", — написал другой.
Есть и те, кому эксперимент Асмус со стилем понравился.
"Какая красавица", "Милашка", "Необычно", "Хорошо получилось", — пишут фанаты.
Недавно Ксения Собчак призналась
, что у нее нет стилиста. Об этом она рассказала в ответ на критику ее образа.