https://ria.ru/20220915/sobchak-1817097184.html
"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах
"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах - РИА Новости, 15.09.2022
"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах
Ксения Собчак отреагировала на критику ее наряда в одном из пабликов. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:09
2022-09-15T19:09
2022-09-15T19:09
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ксения Собчак отреагировала на критику ее наряда в одном из пабликов. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале. Предметом критики стал образ, в котором Собчак замиксовала приталенный черный пиджак и платье длиной миди с принтом, в котором оранжевый сочетался с цветом вороного крыла. А еще ведущая выбрала бирюзовые кружевные колготки. Бренд, который упоминает Ксения, основал бельгиец Дрис Ван Нотен. В 2008 году он получил Международную награду американского Совета модельеров. Недавно бывшая коллега Собчак по "Дому-2" Ксения Бородина рассказала, сколько потратила на школьную форму своих дочерей.
https://ria.ru/20220727/dolina-1805398237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения собчак, знаменитости, звезды, мода
Шоубиз, Ксения Собчак, Знаменитости, звезды, мода
"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах
Собчак отреагировала на критику ее наряда признанием в отсутствии стилиста