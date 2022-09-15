https://ria.ru/20220915/sobchak-1817097184.html

"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах

"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах - РИА Новости, 15.09.2022

"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах

Ксения Собчак отреагировала на критику ее наряда в одном из пабликов. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:09

2022-09-15T19:09

2022-09-15T19:09

шоубиз

ксения собчак

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ксения Собчак отреагировала на критику ее наряда в одном из пабликов. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале. Предметом критики стал образ, в котором Собчак замиксовала приталенный черный пиджак и платье длиной миди с принтом, в котором оранжевый сочетался с цветом вороного крыла. А еще ведущая выбрала бирюзовые кружевные колготки. Бренд, который упоминает Ксения, основал бельгиец Дрис Ван Нотен. В 2008 году он получил Международную награду американского Совета модельеров. Недавно бывшая коллега Собчак по "Дому-2" Ксения Бородина рассказала, сколько потратила на школьную форму своих дочерей.

https://ria.ru/20220727/dolina-1805398237.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

ксения собчак, знаменитости, звезды, мода