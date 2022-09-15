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"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах - РИА Новости, 15.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220915/sobchak-1817097184.html
"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах
"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах - РИА Новости, 15.09.2022
"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах
Ксения Собчак отреагировала на критику ее наряда в одном из пабликов. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:09
2022-09-15T19:09
шоубиз
ксения собчак
знаменитости
звезды
мода
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ксения Собчак отреагировала на критику ее наряда в одном из пабликов. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале. Предметом критики стал образ, в котором Собчак замиксовала приталенный черный пиджак и платье длиной миди с принтом, в котором оранжевый сочетался с цветом вороного крыла. А еще ведущая выбрала бирюзовые кружевные колготки. Бренд, который упоминает Ксения, основал бельгиец Дрис Ван Нотен. В 2008 году он получил Международную награду американского Совета модельеров. Недавно бывшая коллега Собчак по "Дому-2" Ксения Бородина рассказала, сколько потратила на школьную форму своих дочерей.
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ксения собчак, знаменитости, звезды, мода
Шоубиз, Ксения Собчак, Знаменитости, звезды, мода
19:09 15.09.2022
 
"У меня стилиста нет": Собчак о своих образах

Собчак отреагировала на критику ее наряда признанием в отсутствии стилиста

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ксения Собчак отреагировала на критику ее наряда в одном из пабликов. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

"Это вообще-то тотал лук Dries Van Noten. Но для деревенских, да, — не подходит. У меня стилиста нет, я сама все комбинирую", — заявила журналистка.

Предметом критики стал образ, в котором Собчак замиксовала приталенный черный пиджак и платье длиной миди с принтом, в котором оранжевый сочетался с цветом вороного крыла. А еще ведущая выбрала бирюзовые кружевные колготки.
Бренд, который упоминает Ксения, основал бельгиец Дрис Ван Нотен. В 2008 году он получил Международную награду американского Совета модельеров.
Недавно бывшая коллега Собчак по "Дому-2" Ксения Бородина рассказала, сколько потратила на школьную форму своих дочерей.

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