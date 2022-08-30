https://ria.ru/20220830/borodina-1813193468.html

Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей

Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей - РИА Новости, 30.08.2022

Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей

Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двух дочерей – Марии и Теоны. Девочкам 13 и шесть лет соответственно. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:03

2022-08-30T17:03

2022-08-30T17:03

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ксения бородина

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двух дочерей – Марии и Теоны. Девочкам 13 и шесть лет соответственно.Судя по скриншотам ответов, стоимость формы у подписчиц Бородиной начинается от 15 тысяч рублей за одного ребенка.Ведущая дважды была замужем. Старшая дочь родилась в браке с Юрием Будаговым, а младшая появилась от отношений с Курбаном Омаровым. Ксения отмечала, что не препятствует общению дочери с отцом, но он сам не горит желанием встречаться с ребенком.Сам Курбан заявил, что ждет, пока Теона вырастет, чтобы "быть с ней всю оставшуюся жизнь".

https://ria.ru/20220830/krid-1813063062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, ксения бородина