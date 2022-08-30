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Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей - РИА Новости, 30.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220830/borodina-1813193468.html
Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей
Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей - РИА Новости, 30.08.2022
Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей
Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двух дочерей – Марии и Теоны. Девочкам 13 и шесть лет соответственно. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:03
2022-08-30T17:03
шоубиз
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шоу-бизнес
ксения бородина
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двух дочерей – Марии и Теоны. Девочкам 13 и шесть лет соответственно.Судя по скриншотам ответов, стоимость формы у подписчиц Бородиной начинается от 15 тысяч рублей за одного ребенка.Ведущая дважды была замужем. Старшая дочь родилась в браке с Юрием Будаговым, а младшая появилась от отношений с Курбаном Омаровым. Ксения отмечала, что не препятствует общению дочери с отцом, но он сам не горит желанием встречаться с ребенком.Сам Курбан заявил, что ждет, пока Теона вырастет, чтобы "быть с ней всю оставшуюся жизнь".
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знаменитости, шоу-бизнес, ксения бородина
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Ксения Бородина
17:03 30.08.2022
 
Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей

Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей Марии и Теоны

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двух дочерей – Марии и Теоны. Девочкам 13 и шесть лет соответственно.

"Сколько у вас выходит на форму? У меня двое деток – получается 54 тысячи. Это парадная и на каждый день", – сообщила ведущая.

Судя по скриншотам ответов, стоимость формы у подписчиц Бородиной начинается от 15 тысяч рублей за одного ребенка.
Ведущая дважды была замужем. Старшая дочь родилась в браке с Юрием Будаговым, а младшая появилась от отношений с Курбаном Омаровым. Ксения отмечала, что не препятствует общению дочери с отцом, но он сам не горит желанием встречаться с ребенком.
Сам Курбан заявил, что ждет, пока Теона вырастет, чтобы "быть с ней всю оставшуюся жизнь".
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