https://ria.ru/20220916/armeniya-1817469266.html

Спикер парламента Армении заявил о ведущей роли США в деэскалации ситуации

Спикер парламента Армении заявил о ведущей роли США в деэскалации ситуации - РИА Новости, 16.09.2022

Спикер парламента Армении заявил о ведущей роли США в деэскалации ситуации

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о ведущей роли США в деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:48

2022-09-16T22:48

2022-09-16T22:48

в мире

григорий карасин

никол пашинян

армения

азербайджан

россия

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о ведущей роли США в деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном."Большое влияние в последних событиях оказали содействие и вмешательство США. Я не хочу отдавать очень большое предпочтение перед вмешательством Франции или перманентным вмешательством России, но самым большим автором остановки последних событий были США", - сказал Симонян.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИДа. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220916/ssha-1817144308.html

https://ria.ru/20220916/azerbaydzhan-1817388070.html

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в мире, григорий карасин, никол пашинян, армения, азербайджан, россия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе