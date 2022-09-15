https://ria.ru/20220915/valyuta-1817022800.html
Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах
Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах - РИА Новости, 15.09.2022
Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах
Доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в первом квартале этого года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:54
2022-09-15T15:54
2022-09-15T16:33
экономика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в первом квартале этого года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом."Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчётов в нацвалютах выросла до 27,5%", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220912/dedollarizatsiya-1816192971.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
15:54 15.09.2022 (обновлено: 16:33 15.09.2022)
Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах
Путин: доля взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах выросла до 27,5 процента