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Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах
Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах - РИА Новости, 15.09.2022
Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах
Доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в первом квартале этого года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:54
2022-09-15T16:33
экономика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в первом квартале этого года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом."Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчётов в нацвалютах выросла до 27,5%", - сказал Путин.
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экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
15:54 15.09.2022 (обновлено: 16:33 15.09.2022)
 
Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах

Путин: доля взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах выросла до 27,5 процента

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в первом квартале этого года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
"Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчётов в нацвалютах выросла до 27,5%", - сказал Путин.
Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 14:00
Процесс дедолларизации неизбежен, заявил Путин
 
ЭкономикаРоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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