https://ria.ru/20220915/valyuta-1817022800.html

Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах

Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах - РИА Новости, 15.09.2022

Путин отметил рост доли взаимных расчетов России и Китая в нацвалютах

Доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в первом квартале этого года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:54

2022-09-15T15:54

2022-09-15T16:33

экономика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в первом квартале этого года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом."Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчётов в нацвалютах выросла до 27,5%", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220912/dedollarizatsiya-1816192971.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин