Рейтинг@Mail.ru
Киев договорился с G7 и Парижским клубом о приостановке выплат по долгу - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816912524.html
Киев договорился с G7 и Парижским клубом о приостановке выплат по долгу
Киев договорился с G7 и Парижским клубом о приостановке выплат по долгу - РИА Новости, 15.09.2022
Киев договорился с G7 и Парижским клубом о приостановке выплат по долгу
Министр финансов Украины Сергей Марченко 14 сентября подписал меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по госдолгу до конца 2023 года с G7 и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:34
2022-09-15T10:34
экономика
украина
парижский клуб
g7
сергей марченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко 14 сентября подписал меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по госдолгу до конца 2023 года с G7 и Парижским клубом кредиторов.Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки."Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании о приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба", - сообщает пресс-служба министерства.Как сообщают в Минфине, соглашение было заключено в качестве продолжения объявленного 20 июля группой кредиторов намерения приостановить выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года по конец 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год.В ведомстве указывают, что страны-кредиторы выразили свою поддержку, чтобы позволить правительству Украины увеличить соцрасходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики. Это соглашение также позволит украинскому правительству сэкономить валютную ликвидность.Общая сумма покрываемого этим меморандумом долга, по информации ведомства, составляет примерно 3,1 миллиарда долларов США.Заморозка выплат по суверенным еврооблигациям Украины, общий объем которых составляет около 20 миллиардов долларов, позволит Киеву сэкономить 6 миллиардов долларов в ближайшие два года, сообщал 11 августа министр финансов Сергей Марченко.
https://ria.ru/20220914/defitsit-1816797906.html
https://ria.ru/20220813/ukraina-1809344430.html
https://ria.ru/20220711/gosdolg-1801709898.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, парижский клуб , g7, сергей марченко
Экономика, Украина, Парижский клуб , G7, Сергей Марченко
10:34 15.09.2022
 
Киев договорился с G7 и Парижским клубом о приостановке выплат по долгу

Минфин Украины договорился с G7 и Парижским клубом о приостановке выплат по госдолгу

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко 14 сентября подписал меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по госдолгу до конца 2023 года с G7 и Парижским клубом кредиторов.
Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
"Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании о приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба", - сообщает пресс-служба министерства.
Как сообщают в Минфине, соглашение было заключено в качестве продолжения объявленного 20 июля группой кредиторов намерения приостановить выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года по конец 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год.
В ведомстве указывают, что страны-кредиторы выразили свою поддержку, чтобы позволить правительству Украины увеличить соцрасходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики. Это соглашение также позволит украинскому правительству сэкономить валютную ликвидность.
Общая сумма покрываемого этим меморандумом долга, по информации ведомства, составляет примерно 3,1 миллиарда долларов США.
Заморозка выплат по суверенным еврооблигациям Украины, общий объем которых составляет около 20 миллиардов долларов, позволит Киеву сэкономить 6 миллиардов долларов в ближайшие два года, сообщал 11 августа министр финансов Сергей Марченко.

Читайте также:

 
ЭкономикаУкраинаПарижский клубG7Сергей Марченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала