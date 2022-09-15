https://ria.ru/20220915/ukraina-1816912524.html

Киев договорился с G7 и Парижским клубом о приостановке выплат по долгу

Киев договорился с G7 и Парижским клубом о приостановке выплат по долгу - РИА Новости, 15.09.2022

Киев договорился с G7 и Парижским клубом о приостановке выплат по долгу

Министр финансов Украины Сергей Марченко 14 сентября подписал меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по госдолгу до конца 2023 года с G7 и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:34

2022-09-15T10:34

2022-09-15T10:34

экономика

украина

парижский клуб

g7

сергей марченко

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко 14 сентября подписал меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по госдолгу до конца 2023 года с G7 и Парижским клубом кредиторов.Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки."Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании о приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба", - сообщает пресс-служба министерства.Как сообщают в Минфине, соглашение было заключено в качестве продолжения объявленного 20 июля группой кредиторов намерения приостановить выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года по конец 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год.В ведомстве указывают, что страны-кредиторы выразили свою поддержку, чтобы позволить правительству Украины увеличить соцрасходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики. Это соглашение также позволит украинскому правительству сэкономить валютную ликвидность.Общая сумма покрываемого этим меморандумом долга, по информации ведомства, составляет примерно 3,1 миллиарда долларов США.Заморозка выплат по суверенным еврооблигациям Украины, общий объем которых составляет около 20 миллиардов долларов, позволит Киеву сэкономить 6 миллиардов долларов в ближайшие два года, сообщал 11 августа министр финансов Сергей Марченко.

https://ria.ru/20220914/defitsit-1816797906.html

https://ria.ru/20220813/ukraina-1809344430.html

https://ria.ru/20220711/gosdolg-1801709898.html

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Ольга Фомченкова

экономика, украина, парижский клуб , g7, сергей марченко