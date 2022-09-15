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Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу "одного Китая" - РИА Новости, 15.09.2022
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Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу "одного Китая"
Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу "одного Китая" - РИА Новости, 15.09.2022
Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу "одного Китая"
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в четверг высоко оценил позицию России по тайваньскому вопросу, РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:34
2022-09-15T17:34
в мире
си цзиньпин
владимир путин
нэнси пелоси
китай
россия
тайвань
шос
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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в четверг высоко оценил позицию России по тайваньскому вопросу, передает Центральное телевидение Китая."Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу одного Китая", - говорится в сообщении.Лидер Китая подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, который решительно выступает против сепаратистских сил и внешнего вмешательства.Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита ШОС."Со своей стороны твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит 15-16 сентября.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. В ответ на эту поездку Пекин провел масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял ряд других мер.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220915/tayvan-1817048262.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, нэнси пелоси, китай, россия, тайвань, шос, конгресс сша
В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Нэнси Пелоси, Китай, Россия, Тайвань, ШОС, Конгресс США
17:34 15.09.2022
 
Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу "одного Китая"

Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу "одного Китая" по Тайваню

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в четверг высоко оценил позицию России по тайваньскому вопросу, передает Центральное телевидение Китая.
"Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу одного Китая", - говорится в сообщении.
Лидер Китая подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, который решительно выступает против сепаратистских сил и внешнего вмешательства.
Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита ШОС.
"Со своей стороны твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе", - сказал Путин.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября.
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. В ответ на эту поездку Пекин провел масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял ряд других мер.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинНэнси ПелосиКитайРоссияТайваньШОСКонгресс США
 
 
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