https://ria.ru/20220915/stolitsa-1816886701.html

Жители Нур-Султана поддержали возвращение ему названия Астана

Жители Нур-Султана поддержали возвращение ему названия Астана - РИА Новости, 15.09.2022

Жители Нур-Султана поддержали возвращение ему названия Астана

Жители казахстанской столицы поддержали предложение вернуть городу название Астана, следует из трансляции публичных слушаний, которая велась в социальных сетях... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T07:58

2022-09-15T07:58

2022-09-15T09:23

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казахстан

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НУР-СУЛТАН, 15 сен — РИА Новости. Жители казахстанской столицы поддержали предложение вернуть городу название Астана, следует из трансляции публичных слушаний, которая велась в социальных сетях маслихата (местного представительного органа власти).На этой неделе городские власти предложили высказаться по поводу переименования столицы. В слушаниях приняли участие жители Нур-Султана и представители общественности. Так, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган отметил, что роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении Казахстана была неоценимой, но переименование столицы в его честь оказалось поспешным.По словам секретаря маслихата Ерлана Каналимова, новое переименование города обойдется значительно дешевле, чем три года назад, когда Астана стала Нур-Султаном. Он пояснил, что в 2019 году мэрия потратила на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 миллионов тенге (более 63 тысяч долларов), но в этом году расходы будут намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот.Столица Казахстана стала Нур-Султаном в марте 2019 года. С идеей переименования тогда выступил Касым-Жомарт Токаев, который сменил на посту главы государства сложившего полномочия первого президента Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки к конституции.В начале сентября депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") предложила вернуть столице название Астана. По мнению парламентариев, неправильно при жизни человека называть его именем город. Кроме того, считают депутаты, возвращение прежнего названия отвечает ожиданиям народа, который так и не принял переименования города.

https://ria.ru/20220914/konstitutsiya-1816627814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, казахстан