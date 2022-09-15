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Переговоры с Россией по американским осужденным не "заглохли", считают США - РИА Новости, 15.09.2022
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Переговоры с Россией по американским осужденным не "заглохли", считают США
Переговоры с Россией по американским осужденным не "заглохли", считают США - РИА Новости, 15.09.2022
Переговоры с Россией по американским осужденным не "заглохли", считают США
США не считают, что переговоры с Россией по освобождению осужденных американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана "заглохли", в Вашингтоне продолжают... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T21:58
2022-09-15T22:08
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США не считают, что переговоры с Россией по освобождению осужденных американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана "заглохли", в Вашингтоне продолжают взаимодействовать с Москвой по данной теме и готовы к контактам на высоком уровне, если это поможет переговорному процессу, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Я не стал бы характеризовать данные переговоры как "заглохшие", хотя, безусловно, их динамика не отвечает нашим ожиданиям", - сказал Прайс в ходе брифинга. Он добавил, что Вашингтон со своей стороны предпринимает все возможные шаги, чтобы добиться вызволения находящихся в заключении за рубежом американских граждан."Я готов подтвердить, что мы примем все необходимые меры, которые позволят продвинуть данный процесс вперед. Если для этого потребуются контакты на высоком уровне с представителями российских властей, если это хотя бы на один шаг приблизит нас к возвращению Грайнер и Уилана на родину, то мы без колебаний пойдем на это", - подчеркнул представитель госдепа.Комментируя возможные контакты госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Прайс не стал исключать возможность такой встречи. В этом контексте он вновь подчеркнул, что США готовы к такого рода взаимодействию для содействия освобождению осужденных американских граждан.В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
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сша
россия
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, сергей лавров, сша, россия, оон, вашингтон (штат)
В мире, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, Сергей Лавров, США, Россия, ООН, Вашингтон (штат)
21:58 15.09.2022 (обновлено: 22:08 15.09.2022)
 
Переговоры с Россией по американским осужденным не "заглохли", считают США

США заявили о готовности контактировать с Россией для возвращения Уилана и Грайнер

© РИА Новости / Антон Новодережкин / Перейти в медиабанкБриттни Грайнер
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Антон Новодережкин
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Бриттни Грайнер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США не считают, что переговоры с Россией по освобождению осужденных американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана "заглохли", в Вашингтоне продолжают взаимодействовать с Москвой по данной теме и готовы к контактам на высоком уровне, если это поможет переговорному процессу, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Я не стал бы характеризовать данные переговоры как "заглохшие", хотя, безусловно, их динамика не отвечает нашим ожиданиям", - сказал Прайс в ходе брифинга. Он добавил, что Вашингтон со своей стороны предпринимает все возможные шаги, чтобы добиться вызволения находящихся в заключении за рубежом американских граждан.
"Я готов подтвердить, что мы примем все необходимые меры, которые позволят продвинуть данный процесс вперед. Если для этого потребуются контакты на высоком уровне с представителями российских властей, если это хотя бы на один шаг приблизит нас к возвращению Грайнер и Уилана на родину, то мы без колебаний пойдем на это", - подчеркнул представитель госдепа.
Комментируя возможные контакты госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Прайс не стал исключать возможность такой встречи. В этом контексте он вновь подчеркнул, что США готовы к такого рода взаимодействию для содействия освобождению осужденных американских граждан.
В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

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В миреБриттни ГрайнерПол УиланСергей ЛавровСШАРоссияООНВашингтон (штат)
 
 
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