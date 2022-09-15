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Спецоперация, 15 сентября: остановлены атаки украинской армии на Херсон - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1817133552.html
Спецоперация, 15 сентября: остановлены атаки украинской армии на Херсон
Спецоперация, 15 сентября: остановлены атаки украинской армии на Херсон - РИА Новости, 15.09.2022
Спецоперация, 15 сентября: остановлены атаки украинской армии на Херсон
В четверг украинские войска пробовали атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но атаки были отражены, заявил замглавы администрации региона... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T22:43
2022-09-15T22:43
россия
украина
херсонская область
магатэ
запорожская аэс
обсе
владимир рогов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В четверг украинские войска пробовали атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но атаки были отражены, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Кроме того, около 120 украинских военных были уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил он.Ход операцииАвиация РФ нанесла удары высокоточным оружием в Харьковской области по пунктам дислокации войск Украины, уничтожено до 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны. Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в Херсонской и Николаевской областях, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 116 районах. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и Харьковской области.Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, российской ПВО были уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке, а также 30 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, Херсона и Трудового (Запорожской области).Украинские войска продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, обстановка остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил, что украинские войска пробуют атаковать область с нескольких направлений, но везде встречают жесткий отпор. По его словам, сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности. Атака, по его словам, была отражена, Херсону и всей Херсонской области ничего не угрожает.Кроме того, около 120 украинских военных были уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил Стремоусов.Доклад МАГАТЭ по ЗАЭССовет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два - против, еще семь воздержались.Постпредство России при международных организациях в Вене назвало резолюцию антироссийской, поскольку там ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС. Отмечается, что против этого документа проголосовали Россия и Китай, а Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР воздержались.Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания украинских обстрелов и нападений на Запорожскую АЭС, не было и нет, заявил на сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ постпред России Михаил Ульянов.Представительство ЕС при организациях ООН в Вене приветствовало предложение МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную радиационную аварию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, предоставило ли МАГАТЭ разъяснения по ситуации на Запорожской АЭС.Киев просит гарантии безопасностиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проект о "гарантиях безопасности" для Киева, предложенный Владимиром Зеленским. Песков заявил, что гарантии Украине может дать только руководство этой страны, которое поймет безвыходность ситуации.Буякевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, назвал проект гарантий "мертворожденной идеей", которая не может рассматриваться всерьез. Представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений в конфликте на Украине, добавил зампостпреда.Реальные гарантии безопасности Украине может дать ее возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный Киевом проект "по гарантиям безопасности" лишь открывает широкие возможности для коррупции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также отметила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявила Захарова.
https://ria.ru/20220915/plennyy-1817119229.html
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россия, украина, херсонская область , магатэ, запорожская аэс, обсе, владимир рогов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), кирилл стремоусов
Россия, Украина, Херсонская область , МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ОБСЕ, Владимир Рогов, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Кирилл Стремоусов, Специальная военная операция на Украине
22:43 15.09.2022
 
Спецоперация, 15 сентября: остановлены атаки украинской армии на Херсон

Спецоперация, 15 сентября: остановлены атаки ВСУ на Херсон, резолюция МАГАТЭ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБездомный кот возле ног солдата ВС РФ
Бездомный кот возле ног солдата ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бездомный кот возле ног солдата ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В четверг украинские войска пробовали атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но атаки были отражены, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Кроме того, около 120 украинских военных были уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил он.

Ход операции

Авиация РФ нанесла удары высокоточным оружием в Харьковской области по пунктам дислокации войск Украины, уничтожено до 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны. Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.
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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в Херсонской и Николаевской областях, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 116 районах. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и Харьковской области.
Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, российской ПВО были уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке, а также 30 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, Херсона и Трудового (Запорожской области).
Украинские войска продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, обстановка остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил, что украинские войска пробуют атаковать область с нескольких направлений, но везде встречают жесткий отпор. По его словам, сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности. Атака, по его словам, была отражена, Херсону и всей Херсонской области ничего не угрожает.
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Кроме того, около 120 украинских военных были уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил Стремоусов.

Доклад МАГАТЭ по ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два - против, еще семь воздержались.
Постпредство России при международных организациях в Вене назвало резолюцию антироссийской, поскольку там ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС. Отмечается, что против этого документа проголосовали Россия и Китай, а Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР воздержались.
Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания украинских обстрелов и нападений на Запорожскую АЭС, не было и нет, заявил на сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ постпред России Михаил Ульянов.
Представительство ЕС при организациях ООН в Вене приветствовало предложение МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную радиационную аварию.
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Киев просит гарантии безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проект о "гарантиях безопасности" для Киева, предложенный Владимиром Зеленским. Песков заявил, что гарантии Украине может дать только руководство этой страны, которое поймет безвыходность ситуации.
Буякевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, назвал проект гарантий "мертворожденной идеей", которая не может рассматриваться всерьез. Представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений в конфликте на Украине, добавил зампостпреда.
Реальные гарантии безопасности Украине может дать ее возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный Киевом проект "по гарантиям безопасности" лишь открывает широкие возможности для коррупции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также отметила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявила Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСОБСЕВладимир РоговДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Кирилл Стремоусов
 
 
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