Спецоперация, 15 сентября: остановлены атаки украинской армии на Херсон
Спецоперация, 15 сентября: остановлены атаки ВСУ на Херсон, резолюция МАГАТЭ
Бездомный кот возле ног солдата ВС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В четверг украинские войска пробовали атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но атаки были отражены, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Кроме того, около 120 украинских военных были уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил он.
Ход операции
Авиация РФ нанесла удары высокоточным оружием в Харьковской области по пунктам дислокации войск Украины, уничтожено до 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны. Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в Херсонской и Николаевской областях, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 116 районах. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и Харьковской области.
Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, российской ПВО были уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке, а также 30 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, Херсона и Трудового (Запорожской области).
Украинские войска продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, обстановка остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил, что украинские войска пробуют атаковать область с нескольких направлений, но везде встречают жесткий отпор. По его словам, сообщения о проникновении украинских войск на территорию Херсонской области в разных населенных пунктах не соответствуют действительности. Атака, по его словам, была отражена, Херсону и всей Херсонской области ничего не угрожает.
Кроме того, около 120 украинских военных были уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщил Стремоусов.
Доклад МАГАТЭ по ЗАЭС
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два - против, еще семь воздержались.
Постпредство России при международных организациях в Вене назвало резолюцию антироссийской, поскольку там ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС. Отмечается, что против этого документа проголосовали Россия и Китай, а Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР воздержались.
Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания украинских обстрелов и нападений на Запорожскую АЭС, не было и нет, заявил на сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ постпред России Михаил Ульянов.
Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную радиационную аварию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, предоставило ли МАГАТЭ разъяснения по ситуации на Запорожской АЭС.
Киев просит гарантии безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проект о "гарантиях безопасности" для Киева, предложенный Владимиром Зеленским. Песков заявил, что гарантии Украине может дать только руководство этой страны, которое поймет безвыходность ситуации.
Буякевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, назвал проект гарантий "мертворожденной идеей", которая не может рассматриваться всерьез. Представители НАТО и иностранные наемники выполняют роль консультантов, полевых командиров и даже операторов высокоточных вооружений в конфликте на Украине, добавил зампостпреда.
Реальные гарантии безопасности Украине может дать ее возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный Киевом проект "по гарантиям безопасности" лишь открывает широкие возможности для коррупции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.