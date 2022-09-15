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В Армении нашли пропавшего на границе с Азербайджаном спасателя - РИА Новости, 15.09.2022
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В Армении нашли пропавшего на границе с Азербайджаном спасателя
В Армении нашли пропавшего на границе с Азербайджаном спасателя - РИА Новости, 15.09.2022
В Армении нашли пропавшего на границе с Азербайджаном спасателя
Армянский спасатель, связь с которым была потеряна близ приграничного с Азербайджаном села в Армении, нашелся, написал в соцсетях пресс-секретарь МЧС Айк... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:02
2022-09-15T23:02
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Армянский спасатель, связь с которым была потеряна близ приграничного с Азербайджаном села в Армении, нашелся, написал в соцсетях пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.Ранее он сообщил, что группа спасателей МЧС отправилась на территорию села Неркин Анд Сюникской области для возвращения тел погибших во время боевых действий. Часть группы вернулась, а с одним спасателем связь установить не удавалось."С сотрудником МЧС все в порядке. Он уже находится у своих коллег, поставленная перед ним задача выполнена", - отметил Костанян.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220915/erevan-1817133401.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
23:02 15.09.2022
 
В Армении нашли пропавшего на границе с Азербайджаном спасателя

В армянском селе Неркин Анд нашли пропавшего на границе с Азербайджаном спасателя

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкГраница Азербайджана и Армении
Граница Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Граница Азербайджана и Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Армянский спасатель, связь с которым была потеряна близ приграничного с Азербайджаном села в Армении, нашелся, написал в соцсетях пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.
Ранее он сообщил, что группа спасателей МЧС отправилась на территорию села Неркин Анд Сюникской области для возвращения тел погибших во время боевых действий. Часть группы вернулась, а с одним спасателем связь установить не удавалось.
"С сотрудником МЧС все в порядке. Он уже находится у своих коллег, поставленная перед ним задача выполнена", - отметил Костанян.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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