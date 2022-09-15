https://ria.ru/20220915/shpiony-1817121631.html

ФБР и соцсети шпионили за переписками пользователей, пишут СМИ

ФБР и соцсети шпионили за переписками пользователей, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2022

ФБР и соцсети шпионили за переписками пользователей, пишут СМИ

Американская социальная сеть Facebook* при сотрудничестве с ФБР тайно шпионили за частными переписками пользователей, интересовавшихся президентскими выборами в РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:53

2022-09-15T20:53

2022-09-15T20:55

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Американская социальная сеть Facebook* при сотрудничестве с ФБР тайно шпионили за частными переписками пользователей, интересовавшихся президентскими выборами в США 2020 года, сообщили источники в министерстве юстиции изданию New York Post."Facebook* передавал ФБР частные переписки без каких-либо судебных требований о передаче информации. Это делалось в обход предусмотренного законом процесса", - заявили источники.Отмечается, что поводом для начала слежки за перепиской становились любые проявления пользователям антиправительственных настроений или негативная оценка действий властей.По данным собеседников издания, данные передавались на протяжении последних 19 месяцев от сотрудников Facebook*, которым было поручено отслеживать переписку, к подразделению штаб-квартиры ФБР, ответственному за борьбу с террористическими угрозами внутри США.В самом Facebook* обвинения отвергли, назвав их "ложными".Ранее в сентябре стало известно, что крупнейшие американские онлайн-платформы, включая Meta* и Twitter, регулярно работали с Белым домом, ФБР, министерством внутренней безопасности, министерством здравоохранения и социальных служб, агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры, центрами по контролю и профилактике заболеваний, бюро переписи населения, а также избиркомом, минфином и другими государственными структурами США над цензурированием информации.Американские соцсети неоднократно подвергались критике за цензуру и ограничение свободы распространения информации в интересах властей США. Одним из последних примеров такой политики стало признание главы Meta* Марка Цукерберга, который заявил о просьбах ФБР перед президентскими выборами 2020 года сдержать распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, которое могло свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220915/posol-1817030987.html

https://ria.ru/20220915/vitalik-1816942046.html

https://ria.ru/20220513/fbr-1788299167.html

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в мире, технологии, марк цукерберг, хантер байден, сша, россия, facebook, twitter, федеральное бюро расследований сша