https://ria.ru/20220915/shoygu-1817136171.html
Шойгу переговорил с начальником генштаба Азербйджана
Шойгу переговорил с начальником генштаба Азербйджана - РИА Новости, 15.09.2022
Шойгу переговорил с начальником генштаба Азербйджана
Министр обороны РФ Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генштаба Азербайджана Керимом Велиевым, собеседники обсудили текущую обстановку в регионе, РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:06
2022-09-15T23:06
2022-09-15T23:42
россия
азербайджан
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генштаба Азербайджана Керимом Велиевым, собеседники обсудили текущую обстановку в регионе, сообщили в Минобороны России."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генерального штаба вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Керимом Велиевым. Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220915/azerbaydzhan-1816944139.html
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россия, азербайджан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Азербайджан, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
23:06 15.09.2022 (обновлено: 23:42 15.09.2022)
Шойгу переговорил с начальником генштаба Азербйджана
Шойгу переговорил с начальником генштаба Азербйджана Велиевым