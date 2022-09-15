https://ria.ru/20220915/shoygu-1817136171.html

Шойгу переговорил с начальником генштаба Азербйджана

Шойгу переговорил с начальником генштаба Азербйджана - РИА Новости, 15.09.2022

Шойгу переговорил с начальником генштаба Азербйджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генштаба Азербайджана Керимом Велиевым, собеседники обсудили текущую обстановку в регионе, РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T23:06

2022-09-15T23:06

2022-09-15T23:42

россия

азербайджан

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генштаба Азербайджана Керимом Велиевым, собеседники обсудили текущую обстановку в регионе, сообщили в Минобороны России."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генерального штаба вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Керимом Велиевым. Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220915/azerbaydzhan-1816944139.html

россия

азербайджан

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россия, азербайджан, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)