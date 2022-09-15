https://ria.ru/20220915/scheta-1817106459.html

"Пора поставить на место". Французов разозлили слова главы ЕК о Москве

"Пора поставить на место". Французов разозлили слова главы ЕК о Москве - РИА Новости, 15.09.2022

"Пора поставить на место". Французов разозлили слова главы ЕК о Москве

Пользователей Twitter возмутило предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен направить счета за электроэнергию в Москву. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:31

2022-09-15T19:31

2022-09-15T21:32

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен направить счета за электроэнергию в Москву.Ранее фон дер Ляйен, которую накануне некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за свет в Россию.Многие комментаторы сочли подобные выражения оскорбительными и посоветовали главе ЕК нести ответственность за принятые решения о санкциях против России."Этот совершенно неуместный ответ означает отказ от ответственности", — заметил второй."Отправьте счета за электроэнергию в Москву" — еще можно поверить, что это чей-то раздраженный твит, но никак не серьезный ответ президента Европейской комиссии на вопрос о повышении цен", — возмутился другой."А я предлагаю, чтобы французы отправили счета за электроэнергию госпоже фон дер Ляйен, ведь она использует удручающее положение тех, кто не может их оплатить, лишь как повод высказаться поострее", — заявил юзер."В этот раз именно фон дер Ляйен и Евросоюз ввели глупые санкции против Москвы, на что они надеялись? Что Россия спасует? Теперь это проблемы Европы", — посетовали в комментариях."Насколько приятно видеть, как люди ставят ее на место", — констатировал пользователь.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220915/borrel-1816918710.html

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816902975.html

https://ria.ru/20220915/evropa-1816947794.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, россия, украина, москва, сша, вашингтон, санкции в отношении россии, евросоюз