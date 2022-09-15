14:28 15.09.2022 (обновлено: 14:30 15.09.2022)
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС в Самарканде
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, они поговорят о торгово-экономическом сотрудничестве. Москва придает этой встрече особое значение, учитывая обстановку в мире.
В Кремле отмечают, что в нынешних условиях, когда на Россию оказывается санкционное давление, сотрудничество с Пекином демонстрирует устойчивость и продолжает набирать обороты. Страны сохраняют планы достичь к 2024 году товарооборота в 200 миллиардов долларов.
Эта встреча не обойдется без обсуждения международной повестки. Помощник российского президента Юрий Ушаков в преддверии беседы рассказал журналистам, что ситуация на Украине не останется без внимания. По его словам, Китай понимает причины российской спецоперации и подходит сбалансированно к украинскому кризису.
Не исключено, что на этом фоне прозвучат слова о многополярном мире. Эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов считает, что позиция США по украинскому вопросу и по тайваньской проблематике сближает позиции Москвы и Пекина.
В США предпочли не комментировать предстоящую встречу, напомнив, что ранее "обозначили обеспокоенность глубиной взаимодействия Китая и его связей с Россией".