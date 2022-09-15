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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:28
2022-09-15T14:30
политика
самарканд
шос
саммит шос в самарканде
си цзиньпин
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, они поговорят о торгово-экономическом сотрудничестве. Москва придает этой встрече особое значение, учитывая обстановку в мире.В Кремле отмечают, что в нынешних условиях, когда на Россию оказывается санкционное давление, сотрудничество с Пекином демонстрирует устойчивость и продолжает набирать обороты. Страны сохраняют планы достичь к 2024 году товарооборота в 200 миллиардов долларов.Эта встреча не обойдется без обсуждения международной повестки. Помощник российского президента Юрий Ушаков в преддверии беседы рассказал журналистам, что ситуация на Украине не останется без внимания. По его словам, Китай понимает причины российской спецоперации и подходит сбалансированно к украинскому кризису.Не исключено, что на этом фоне прозвучат слова о многополярном мире. Эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов считает, что позиция США по украинскому вопросу и по тайваньской проблематике сближает позиции Москвы и Пекина.В США предпочли не комментировать предстоящую встречу, напомнив, что ранее "обозначили обеспокоенность глубиной взаимодействия Китая и его связей с Россией".
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html
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политика, самарканд, шос, саммит шос в самарканде, си цзиньпин
Политика, Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Си Цзиньпин
14:28 15.09.2022 (обновлено: 14:30 15.09.2022)
 
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС в Самарканде

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, они поговорят о торгово-экономическом сотрудничестве. Москва придает этой встрече особое значение, учитывая обстановку в мире.
В Кремле отмечают, что в нынешних условиях, когда на Россию оказывается санкционное давление, сотрудничество с Пекином демонстрирует устойчивость и продолжает набирать обороты. Страны сохраняют планы достичь к 2024 году товарооборота в 200 миллиардов долларов.
Эта встреча не обойдется без обсуждения международной повестки. Помощник российского президента Юрий Ушаков в преддверии беседы рассказал журналистам, что ситуация на Украине не останется без внимания. По его словам, Китай понимает причины российской спецоперации и подходит сбалансированно к украинскому кризису.
Не исключено, что на этом фоне прозвучат слова о многополярном мире. Эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов считает, что позиция США по украинскому вопросу и по тайваньской проблематике сближает позиции Москвы и Пекина.
В США предпочли не комментировать предстоящую встречу, напомнив, что ранее "обозначили обеспокоенность глубиной взаимодействия Китая и его связей с Россией".

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