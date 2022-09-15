https://ria.ru/20220915/sammit-1816993389.html

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС - РИА Новости, 15.09.2022

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:28

2022-09-15T14:28

2022-09-15T14:30

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде, передает корреспондент РИА Новости.Как ожидается, они поговорят о торгово-экономическом сотрудничестве. Москва придает этой встрече особое значение, учитывая обстановку в мире.В Кремле отмечают, что в нынешних условиях, когда на Россию оказывается санкционное давление, сотрудничество с Пекином демонстрирует устойчивость и продолжает набирать обороты. Страны сохраняют планы достичь к 2024 году товарооборота в 200 миллиардов долларов.Эта встреча не обойдется без обсуждения международной повестки. Помощник российского президента Юрий Ушаков в преддверии беседы рассказал журналистам, что ситуация на Украине не останется без внимания. По его словам, Китай понимает причины российской спецоперации и подходит сбалансированно к украинскому кризису.Не исключено, что на этом фоне прозвучат слова о многополярном мире. Эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов считает, что позиция США по украинскому вопросу и по тайваньской проблематике сближает позиции Москвы и Пекина.В США предпочли не комментировать предстоящую встречу, напомнив, что ранее "обозначили обеспокоенность глубиной взаимодействия Китая и его связей с Россией".

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html

https://ria.ru/20220912/rossiya-1816079310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, самарканд, шос, саммит шос в самарканде, си цзиньпин