https://ria.ru/20220915/restorany-1817017023.html

Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов

Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов - РИА Новости, 15.09.2022

Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов

Российским заведениям общепита не хватает квалифицированных специалистов, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:19

2022-09-15T17:19

2022-09-15T17:19

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российским заведениям общепита не хватает квалифицированных специалистов, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров."Нехватка кадров в отрасли составляет 35-40 процентов. Больше всего нуждаются в них элитные рестораны. В крупных сетях эта проблема стоит не так остро, так как у них есть свои институты, академии или школы, в которых они обучают для себя персонал", — сказал Бухаров.Основатель консалтинговой компании Management factory Евгения Махнева отметила, что резкий отток сотрудников из отрасли произошел во время пандемии. По ее данным, дефицит кадров сейчас составляет в среднем 25 процентов. Бухаров добавил, что после закрытия залов обслуживания службы доставки забрали себе часть сотрудников ресторанов. "После этого многие не вернулись, начав там зарабатывать больше, чем на кухне", — указал он. С этим мнением согласилась и пресс-секретарь ресторанов Leo Wine&Kitchen, Tunguska и La Poste Татьяна Перепелкина. "В пандемию многие повара, официанты и менеджеры ушли со своих позиций в смежные отрасли: продажи, доставка, такси. И неохотно возвращаются".Махнева, в свою очередь, добавила, что недостаток кадров точно сохранится до конца года. Эксперты сошлись во мнении, что сегодня лишь небольшое количество сотрудников относится к профессиям в ресторанном бизнесе как к карьере, чаще всего такие вакансии рассматриваются как быстрый заработок. По мнению президента ФРиО, решить эту ситуацию может только глобальная перестройка образования в этой сфере.

https://ria.ru/20220915/sankt-peterburg-1816817516.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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