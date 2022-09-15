https://ria.ru/20220915/restorany-1817017023.html
Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов
Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов - РИА Новости, 15.09.2022
Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов
Российским заведениям общепита не хватает квалифицированных специалистов, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:19
2022-09-15T17:19
2022-09-15T17:19
туризм
рестораны
новости - туризм
еда
еда - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c1c08aee8324e11020d660651130b46c.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российским заведениям общепита не хватает квалифицированных специалистов, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров."Нехватка кадров в отрасли составляет 35-40 процентов. Больше всего нуждаются в них элитные рестораны. В крупных сетях эта проблема стоит не так остро, так как у них есть свои институты, академии или школы, в которых они обучают для себя персонал", — сказал Бухаров.Основатель консалтинговой компании Management factory Евгения Махнева отметила, что резкий отток сотрудников из отрасли произошел во время пандемии. По ее данным, дефицит кадров сейчас составляет в среднем 25 процентов. Бухаров добавил, что после закрытия залов обслуживания службы доставки забрали себе часть сотрудников ресторанов. "После этого многие не вернулись, начав там зарабатывать больше, чем на кухне", — указал он. С этим мнением согласилась и пресс-секретарь ресторанов Leo Wine&Kitchen, Tunguska и La Poste Татьяна Перепелкина. "В пандемию многие повара, официанты и менеджеры ушли со своих позиций в смежные отрасли: продажи, доставка, такси. И неохотно возвращаются".Махнева, в свою очередь, добавила, что недостаток кадров точно сохранится до конца года. Эксперты сошлись во мнении, что сегодня лишь небольшое количество сотрудников относится к профессиям в ресторанном бизнесе как к карьере, чаще всего такие вакансии рассматриваются как быстрый заработок. По мнению президента ФРиО, решить эту ситуацию может только глобальная перестройка образования в этой сфере.
https://ria.ru/20220915/sankt-peterburg-1816817516.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_36:0:1743:1280_1920x0_80_0_0_931471a79db3741279f22f0d58ddd65e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рестораны, новости - туризм, еда, еда - туризм
Туризм, Рестораны, Новости - Туризм, Еда, Еда - Туризм
Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов
ФРиО: российским ресторанам не хватает кадров, тяжелее всего элитным заведениям
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российским заведениям общепита не хватает квалифицированных специалистов, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.
"Нехватка кадров в отрасли составляет 35-40 процентов. Больше всего нуждаются в них элитные рестораны. В крупных сетях эта проблема стоит не так остро, так как у них есть свои институты, академии или школы, в которых они обучают для себя персонал", — сказал Бухаров.
Основатель консалтинговой компании Management factory Евгения Махнева отметила, что резкий отток сотрудников из отрасли произошел во время пандемии. По ее данным, дефицит кадров сейчас составляет в среднем 25 процентов.
Бухаров добавил, что после закрытия залов обслуживания службы доставки забрали себе часть сотрудников ресторанов. "После этого многие не вернулись, начав там зарабатывать больше, чем на кухне", — указал он.
С этим мнением согласилась и пресс-секретарь ресторанов Leo Wine&Kitchen, Tunguska и La Poste Татьяна Перепелкина. "В пандемию многие повара, официанты и менеджеры ушли со своих позиций в смежные отрасли: продажи, доставка, такси. И неохотно возвращаются".
Махнева, в свою очередь, добавила, что недостаток кадров точно сохранится до конца года.
Эксперты сошлись во мнении, что сегодня лишь небольшое количество сотрудников относится к профессиям в ресторанном бизнесе как к карьере, чаще всего такие вакансии рассматриваются как быстрый заработок. По мнению президента ФРиО, решить эту ситуацию может только глобальная перестройка образования в этой сфере.