Рейтинг@Mail.ru
Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220915/restorany-1817017023.html
Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов
Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов - РИА Новости, 15.09.2022
Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов
Российским заведениям общепита не хватает квалифицированных специалистов, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:19
2022-09-15T17:19
туризм
рестораны
новости - туризм
еда
еда - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c1c08aee8324e11020d660651130b46c.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российским заведениям общепита не хватает квалифицированных специалистов, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров."Нехватка кадров в отрасли составляет 35-40 процентов. Больше всего нуждаются в них элитные рестораны. В крупных сетях эта проблема стоит не так остро, так как у них есть свои институты, академии или школы, в которых они обучают для себя персонал", — сказал Бухаров.Основатель консалтинговой компании Management factory Евгения Махнева отметила, что резкий отток сотрудников из отрасли произошел во время пандемии. По ее данным, дефицит кадров сейчас составляет в среднем 25 процентов. Бухаров добавил, что после закрытия залов обслуживания службы доставки забрали себе часть сотрудников ресторанов. "После этого многие не вернулись, начав там зарабатывать больше, чем на кухне", — указал он. С этим мнением согласилась и пресс-секретарь ресторанов Leo Wine&amp;Kitchen, Tunguska и La Poste Татьяна Перепелкина. "В пандемию многие повара, официанты и менеджеры ушли со своих позиций в смежные отрасли: продажи, доставка, такси. И неохотно возвращаются".Махнева, в свою очередь, добавила, что недостаток кадров точно сохранится до конца года. Эксперты сошлись во мнении, что сегодня лишь небольшое количество сотрудников относится к профессиям в ресторанном бизнесе как к карьере, чаще всего такие вакансии рассматриваются как быстрый заработок. По мнению президента ФРиО, решить эту ситуацию может только глобальная перестройка образования в этой сфере.
https://ria.ru/20220915/sankt-peterburg-1816817516.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_36:0:1743:1280_1920x0_80_0_0_931471a79db3741279f22f0d58ddd65e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рестораны, новости - туризм, еда, еда - туризм
Туризм, Рестораны, Новости - Туризм, Еда, Еда - Туризм
17:19 15.09.2022
 
Российские рестораторы заявили о нехватке поваров и официантов

ФРиО: российским ресторанам не хватает кадров, тяжелее всего элитным заведениям

© Pixabay / Free-Photos/Pixabay Работники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Pixabay / Free-Photos/Pixabay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российским заведениям общепита не хватает квалифицированных специалистов, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.
"Нехватка кадров в отрасли составляет 35-40 процентов. Больше всего нуждаются в них элитные рестораны. В крупных сетях эта проблема стоит не так остро, так как у них есть свои институты, академии или школы, в которых они обучают для себя персонал", — сказал Бухаров.
Основатель консалтинговой компании Management factory Евгения Махнева отметила, что резкий отток сотрудников из отрасли произошел во время пандемии. По ее данным, дефицит кадров сейчас составляет в среднем 25 процентов.
Бухаров добавил, что после закрытия залов обслуживания службы доставки забрали себе часть сотрудников ресторанов. "После этого многие не вернулись, начав там зарабатывать больше, чем на кухне", — указал он.
С этим мнением согласилась и пресс-секретарь ресторанов Leo Wine&Kitchen, Tunguska и La Poste Татьяна Перепелкина. "В пандемию многие повара, официанты и менеджеры ушли со своих позиций в смежные отрасли: продажи, доставка, такси. И неохотно возвращаются".
Махнева, в свою очередь, добавила, что недостаток кадров точно сохранится до конца года.
Эксперты сошлись во мнении, что сегодня лишь небольшое количество сотрудников относится к профессиям в ресторанном бизнесе как к карьере, чаще всего такие вакансии рассматриваются как быстрый заработок. По мнению президента ФРиО, решить эту ситуацию может только глобальная перестройка образования в этой сфере.

Читайте также:

 
ТуризмРестораныНовости - ТуризмЕдаЕда - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала