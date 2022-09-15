https://ria.ru/20220915/pvo-1817066634.html

Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО

Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО - РИА Новости, 15.09.2022

Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО

Владимир Зеленский заявил, что не получил пока от Израиля положительного ответа о готовности поставить Украине системы противовоздушной обороны. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:58

2022-09-15T17:58

2022-09-15T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

израиль

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не получил пока от Израиля положительного ответа о готовности поставить Украине системы противовоздушной обороны."Не получил пока позитивную реакцию (на просьбу предоставить системы ПВО – ред.) от Израиля", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, для Киева системы ПВО – это приоритет в вопросах безопасности."Мы начали эти переговоры (о предоставлении систем ПВО – ред.) и есть позитивные результаты касаемо NASAMS и IRIS-T - это что касается немецких партнёров. Ожидаем несколько систем, пока не получили ни одной. То же касается США, мы ожидаем. Но это частично закрывает вопрос дефицита ПВО. Кроме того, мы настроены работать по этому вопросу с Францией, Италией, Германией", - отметил Зеленский.Ранее в четверг глава Еврокомиссии заявила, что приехала в Киев и планирует обсудить с Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем вопросы вступления страны в Евросоюз.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220912/tanki-1816249444.html

https://ria.ru/20220824/plennyy-1811958974.html

украина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, израиль, ситуация в днр и лнр