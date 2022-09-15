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Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/pvo-1817066634.html
Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО
Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО - РИА Новости, 15.09.2022
Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО
Владимир Зеленский заявил, что не получил пока от Израиля положительного ответа о готовности поставить Украине системы противовоздушной обороны. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:58
2022-09-15T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
израиль
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не получил пока от Израиля положительного ответа о готовности поставить Украине системы противовоздушной обороны."Не получил пока позитивную реакцию (на просьбу предоставить системы ПВО – ред.) от Израиля", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, для Киева системы ПВО – это приоритет в вопросах безопасности."Мы начали эти переговоры (о предоставлении систем ПВО – ред.) и есть позитивные результаты касаемо NASAMS и IRIS-T - это что касается немецких партнёров. Ожидаем несколько систем, пока не получили ни одной. То же касается США, мы ожидаем. Но это частично закрывает вопрос дефицита ПВО. Кроме того, мы настроены работать по этому вопросу с Францией, Италией, Германией", - отметил Зеленский.Ранее в четверг глава Еврокомиссии заявила, что приехала в Киев и планирует обсудить с Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем вопросы вступления страны в Евросоюз.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220912/tanki-1816249444.html
https://ria.ru/20220824/plennyy-1811958974.html
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в мире, владимир зеленский, украина, израиль, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Израиль, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:58 15.09.2022
 
Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО

Зеленский: Израиль не дал положительного ответа на просьбу поставить системы ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не получил пока от Израиля положительного ответа о готовности поставить Украине системы противовоздушной обороны.
"Не получил пока позитивную реакцию (на просьбу предоставить системы ПВО – ред.) от Израиля", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, для Киева системы ПВО – это приоритет в вопросах безопасности.
"Мы начали эти переговоры (о предоставлении систем ПВО – ред.) и есть позитивные результаты касаемо NASAMS и IRIS-T - это что касается немецких партнёров. Ожидаем несколько систем, пока не получили ни одной. То же касается США, мы ожидаем. Но это частично закрывает вопрос дефицита ПВО. Кроме того, мы настроены работать по этому вопросу с Францией, Италией, Германией", - отметил Зеленский.
Ранее в четверг глава Еврокомиссии заявила, что приехала в Киев и планирует обсудить с Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем вопросы вступления страны в Евросоюз.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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