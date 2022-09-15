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Путин предложил расширить транспортный коридор через Монголию - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин предложил расширить транспортный коридор через Монголию
Путин предложил расширить транспортный коридор через Монголию - РИА Новости, 15.09.2022
Путин предложил расширить транспортный коридор через Монголию
Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил подумать о расширении и модернизации транспортного коридора через восточную часть Монголии. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:13
2022-09-15T16:58
россия
китай
монголия
владимир путин
экономика
улан-баторская железная дорога
си цзиньпин
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил подумать о расширении и модернизации транспортного коридора через восточную часть Монголии."Стоит подумать и о расширении и модернизации другого транзитного коридора через восточную часть Монголии", - сказал Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.По словам российского лидера, это положительно скажется на объемах и скорости перевозок, а также позволит равномерно распределять нагрузку на транспортных сетях стран.Путин также заявил о необходимости продолжить работу по расширению пропускной способности Улан-Баторской железной дороги."Среди важнейших совместных проектов упомяну модернизацию Улан-Баторской железной дороги, которая является важной артерией контейнерных перевозок между Россией, Монголией и Китаем. Полагаем необходимым продолжить работу по расширению пропускной способности этого транспортного коридора, обновлению путей, подвижного состава и локомотивного парка", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.Он добавил, что на российско-монгольской границе планируется реконструировать пункт пропуска в целях увеличения возможностей транспортировки до 15 миллионов тон груза в 2025 году.
https://ria.ru/20220915/putin-1817036893.html
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россия, китай, монголия, владимир путин, экономика, улан-баторская железная дорога, си цзиньпин
Россия, Китай, Монголия, Владимир Путин, Экономика, Улан-Баторская железная дорога, Си Цзиньпин
16:13 15.09.2022 (обновлено: 16:58 15.09.2022)
 
Путин предложил расширить транспортный коридор через Монголию

Путин предложил расширить пропускную способность Улан-Баторской железной дороги

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил подумать о расширении и модернизации транспортного коридора через восточную часть Монголии.
"Стоит подумать и о расширении и модернизации другого транзитного коридора через восточную часть Монголии", - сказал Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
По словам российского лидера, это положительно скажется на объемах и скорости перевозок, а также позволит равномерно распределять нагрузку на транспортных сетях стран.
Путин также заявил о необходимости продолжить работу по расширению пропускной способности Улан-Баторской железной дороги.
"Среди важнейших совместных проектов упомяну модернизацию Улан-Баторской железной дороги, которая является важной артерией контейнерных перевозок между Россией, Монголией и Китаем. Полагаем необходимым продолжить работу по расширению пропускной способности этого транспортного коридора, обновлению путей, подвижного состава и локомотивного парка", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
Он добавил, что на российско-монгольской границе планируется реконструировать пункт пропуска в целях увеличения возможностей транспортировки до 15 миллионов тон груза в 2025 году.

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