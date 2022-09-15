https://ria.ru/20220915/putin-1817029609.html

Путин предложил расширить транспортный коридор через Монголию

Путин предложил расширить транспортный коридор через Монголию - РИА Новости, 15.09.2022

Путин предложил расширить транспортный коридор через Монголию

Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил подумать о расширении и модернизации транспортного коридора через восточную часть Монголии. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:13

2022-09-15T16:13

2022-09-15T16:58

россия

китай

монголия

владимир путин

экономика

улан-баторская железная дорога

си цзиньпин

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил подумать о расширении и модернизации транспортного коридора через восточную часть Монголии."Стоит подумать и о расширении и модернизации другого транзитного коридора через восточную часть Монголии", - сказал Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.По словам российского лидера, это положительно скажется на объемах и скорости перевозок, а также позволит равномерно распределять нагрузку на транспортных сетях стран.Путин также заявил о необходимости продолжить работу по расширению пропускной способности Улан-Баторской железной дороги."Среди важнейших совместных проектов упомяну модернизацию Улан-Баторской железной дороги, которая является важной артерией контейнерных перевозок между Россией, Монголией и Китаем. Полагаем необходимым продолжить работу по расширению пропускной способности этого транспортного коридора, обновлению путей, подвижного состава и локомотивного парка", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.Он добавил, что на российско-монгольской границе планируется реконструировать пункт пропуска в целях увеличения возможностей транспортировки до 15 миллионов тон груза в 2025 году.

https://ria.ru/20220915/putin-1817036893.html

https://ria.ru/20220915/tekhnologii-1817026226.html

россия

китай

монголия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, монголия, владимир путин, экономика, улан-баторская железная дорога, си цзиньпин