15:55 15.09.2022 (обновлено: 17:41 15.09.2022)
Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству вопросов
Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству мировых вопросов
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
"Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки дня, выступают с согласованных позиций в ООН и региональных организациях", - сказал Путин.
Он отметил, что удалось также добиться осязаемых результатов в развитии взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях, защите окружающей среды, культурно-гуманитарной сфере.