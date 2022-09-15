https://ria.ru/20220915/putin-1817023364.html

Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству вопросов

Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству вопросов - РИА Новости, 15.09.2022

Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству вопросов

Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:55

2022-09-15T15:55

2022-09-15T17:41

россия

китай

монголия

владимир путин

в мире

си цзиньпин

оон

ухнагийн хурэлсух

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом."Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки дня, выступают с согласованных позиций в ООН и региональных организациях", - сказал Путин.Он отметил, что удалось также добиться осязаемых результатов в развитии взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях, защите окружающей среды, культурно-гуманитарной сфере.

https://ria.ru/20220915/tekhnologii-1817026226.html

россия

китай

монголия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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