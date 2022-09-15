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Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству вопросов - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству вопросов
Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству вопросов - РИА Новости, 15.09.2022
Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству вопросов
Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:55
2022-09-15T17:41
россия
китай
монголия
владимир путин
в мире
си цзиньпин
оон
ухнагийн хурэлсух
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом."Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки дня, выступают с согласованных позиций в ООН и региональных организациях", - сказал Путин.Он отметил, что удалось также добиться осязаемых результатов в развитии взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях, защите окружающей среды, культурно-гуманитарной сфере.
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россия, китай, монголия, владимир путин, в мире, си цзиньпин, оон, ухнагийн хурэлсух, шос, саммит шос в самарканде
Россия, Китай, Монголия, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин, ООН, Ухнагийн Хурэлсух, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
15:55 15.09.2022 (обновлено: 17:41 15.09.2022)
 
Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству вопросов

Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству мировых вопросов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
15 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
"Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки дня, выступают с согласованных позиций в ООН и региональных организациях", - сказал Путин.
Он отметил, что удалось также добиться осязаемых результатов в развитии взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях, защите окружающей среды, культурно-гуманитарной сфере.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
16:03
Путин призвал к партнерству с КНР и Монголией в области высоких технологий
 
РоссияКитайМонголияВладимир ПутинВ миреСи ЦзиньпинООНУхнагийн ХурэлсухШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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