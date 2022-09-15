https://ria.ru/20220915/putin-1816891011.html
Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС
Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят встречу на полях ШОС. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:54
2022-09-15T15:54
2022-09-15T15:54
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
монголия
в мире
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Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят встречу на полях ШОС.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча лидеров РФ, Китая и Монголии на саммите ШОС
Путин, Си Цзиньпин и президент Монголии проводят встречу на полях ШОС
2022-09-15T15:54
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PT4M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, монголия, в мире, видео
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, Монголия, В мире
Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят встречу на полях ШОС.
2022-09-15T15:54
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PT4M48S
Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят встречу на полях ШОС.
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