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Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
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Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС
Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят встречу на полях ШОС. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:54
2022-09-15T15:54
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
монголия
в мире
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Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят встречу на полях ШОС.
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LIVE: Встреча лидеров РФ, Китая и Монголии на саммите ШОС
Путин, Си Цзиньпин и президент Монголии проводят встречу на полях ШОС
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си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, монголия, в мире, видео
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, Монголия, В мире
Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят встречу на полях ШОС.
2022-09-15T15:54
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15:54 15.09.2022
 

Президенты России, Китая и Монголии проводят встречу на полях ШОС

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проводят встречу на полях ШОС.

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