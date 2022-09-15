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Белоруссия и Китай договорились о всепогодном и всестороннем партнерстве
Белоруссия и Китай договорились о всепогодном и всестороннем партнерстве - РИА Новости, 15.09.2022
Белоруссия и Китай договорились о всепогодном и всестороннем партнерстве
Белоруссия и Китай договорились закрепить в декларации тезис о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве, сообщил в четверг лидер КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:48
2022-09-15T19:48
2022-09-15T19:48
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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Белоруссия и Китай договорились закрепить в декларации тезис о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве, сообщил в четверг лидер КНР Си Цзиньпин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретились в Самарканде, куда лидеры стран прибыли для участия 15-16 сентября в саммите Шанхайской организации сотрудничества."По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень", - приводятся на сайте президента Белоруссии слова китайского лидера, сказанные им во время встречи.Си Цзиньпин заверил, что готов и далее совместно с белорусским лидером прилагать усилия для реализации взаимной политической поддержки, активизации всего комплекса китайско-белорусского сотрудничества на благо народов двух стран. Председатель КНР также поблагодарил за особое внимание к китайско-белорусским отношениям.По данным пресс-службы, Лукашенко в свою очередь поблагодарил китайского коллегу за то, что в непростое время - пандемию и нестабильность в мире - стороны нашли в себе силы и решительность для того, чтобы вывести отношения на новый уровень железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. "На очень приличный и достойный уровень. И мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели об этом и не ошиблись в своем выборе", - заверил глава белорусского государства.
https://ria.ru/20220915/putin-1817058870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, си цзиньпин, александр лукашенко, белоруссия, китай, самарканд
В мире, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Китай, Самарканд
Белоруссия и Китай договорились о всепогодном и всестороннем партнерстве
Белоруссия и Китай договорились о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве
МИНСК, 15 сен – РИА Новости.
Белоруссия и Китай договорились закрепить в декларации тезис о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве, сообщил
в четверг лидер КНР Си Цзиньпин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретились в Самарканде
, куда лидеры стран прибыли для участия 15-16 сентября в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
"По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень", - приводятся на сайте президента Белоруссии слова китайского лидера, сказанные им во время встречи.
Си Цзиньпин заверил, что готов и далее совместно с белорусским лидером прилагать усилия для реализации взаимной политической поддержки, активизации всего комплекса китайско-белорусского сотрудничества на благо народов двух стран. Председатель КНР также поблагодарил за особое внимание к китайско-белорусским отношениям.
По данным пресс-службы, Лукашенко в свою очередь поблагодарил китайского коллегу за то, что в непростое время - пандемию и нестабильность в мире - стороны нашли в себе силы и решительность для того, чтобы вывести отношения на новый уровень железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. "На очень приличный и достойный уровень. И мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели об этом и не ошиблись в своем выборе", - заверил глава белорусского государства.