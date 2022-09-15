https://ria.ru/20220915/oon-1817116337.html
Россия и Китай продолжат координировать свои действия в ООН, заявил Лавров
Россия и Китай продолжат координировать свои действия в ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Китай продолжат координировать свои действия в ООН, заявил Лавров
РФ и Китай продолжат координировать свои действия на предстоящей Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:19
2022-09-15T20:19
2022-09-15T20:19
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ и Китай продолжат координировать свои действия на предстоящей Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас полное совпадение оценок международной обстановки, здесь у нас нет никаких расхождений. Будем продолжать координировать свои действия, в том числе на предстоящей Генеральной ассамблее ООН", - заявил Лавров в интервью Павлу Зарубину, которое размещено в его Telegram-канале.Лавров охарактеризовал переговоры российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите ШОС в Самарканде как прекрасные."Прекрасно, как обычно, всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами, так было и на этот раз", - подчеркнул Лавров.
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в мире, сергей лавров, павел зарубин, владимир путин, россия, китай, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), шос
В мире, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Владимир Путин, Россия, Китай, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город), ШОС
Россия и Китай продолжат координировать свои действия в ООН, заявил Лавров
Лавров: Россия и Китай продолжат координировать свои действия на Генассамблее ООН