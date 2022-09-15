https://ria.ru/20220915/oon-1817116337.html

Россия и Китай продолжат координировать свои действия в ООН, заявил Лавров

Россия и Китай продолжат координировать свои действия в ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 15.09.2022

Россия и Китай продолжат координировать свои действия в ООН, заявил Лавров

РФ и Китай продолжат координировать свои действия на предстоящей Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:19

2022-09-15T20:19

2022-09-15T20:19

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ и Китай продолжат координировать свои действия на предстоящей Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас полное совпадение оценок международной обстановки, здесь у нас нет никаких расхождений. Будем продолжать координировать свои действия, в том числе на предстоящей Генеральной ассамблее ООН", - заявил Лавров в интервью Павлу Зарубину, которое размещено в его Telegram-канале.Лавров охарактеризовал переговоры российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите ШОС в Самарканде как прекрасные."Прекрасно, как обычно, всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами, так было и на этот раз", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220915/kitay-1817109928.html

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