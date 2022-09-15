https://ria.ru/20220915/oon-1817053191.html

В ООН призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров

В ООН призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров - РИА Новости, 15.09.2022

В ООН призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров

ООН призывает Баку и Ереван соблюдать договор о перемирии от 9 ноября 2020 года и вернуться за стол переговоров, заявил на заседании Совбеза помощник генсека... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:22

2022-09-15T17:22

2022-09-15T17:34

в мире

баку

ереван

оон

армения

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

одкб

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ООН, 15 сен – РИА Новости. ООН призывает Баку и Ереван соблюдать договор о перемирии от 9 ноября 2020 года и вернуться за стол переговоров, заявил на заседании Совбеза помощник генсека ООН Мирослав Янча."В ближайшее время стороны должны выполнить свои обязательства об исполнении Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Мы призываем их вернуться за стол переговоров и предпринять шаги для подписания прочного мирного договора", - сказал Янча.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220915/oon-1816936217.html

https://ria.ru/20220915/armeniya-1817010893.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, баку, ереван, оон, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, одкб, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе