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ОДКБ будет вырабатывать предложения по деэскалации в Армении - РИА Новости, 15.09.2022
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ОДКБ будет вырабатывать предложения по деэскалации в Армении
ОДКБ будет вырабатывать предложения по деэскалации в Армении - РИА Новости, 15.09.2022
ОДКБ будет вырабатывать предложения по деэскалации в Армении
Направленная в Армению передовая группа миссии ОДКБ займется выработкой предложений по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:11
2022-09-15T23:11
в мире
армения
россия
ереван
одкб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация на армяно-азербайджанской границе
анатолий сидоров
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Направленная в Армению передовая группа миссии ОДКБ займется выработкой предложений по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе объединенного штаба организации."На миссию возлагаются задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности", - указали в штабе ОДКБ."Спланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в отдельных приграничных районах, а также проведение рабочих встреч с руководством министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил Республики Армения, посольства Российской Федерации в Республики Армения, пограничного управления ФСБ России в Республике Армения и командованием 102-й российской военной базы", - сообщили в пресс-службе.Передовая группа миссии ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла в Армению в четверг для оценки текущей ситуации, сообщили в пресс-службе объединенного штаба организации."В соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Армения 15 сентября прибыла передовая группа мониторинговой миссии под руководством начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова", - отметили в объединенном штабе ОДКБ.Там также указали, что сразу по прибытии в Ереван генерал-полковник Сидоров провел с армянским министром обороны Суреном Папикяном встречу, "на которой была обсуждена обстановка, сложившаяся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана".В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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в мире, армения, россия, ереван, одкб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация на армяно-азербайджанской границе, анатолий сидоров, владимир путин, григорий карасин
В мире, Армения, Россия, Ереван, ОДКБ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Анатолий Сидоров, Владимир Путин, Григорий Карасин
23:11 15.09.2022
 
ОДКБ будет вырабатывать предложения по деэскалации в Армении

Направленная в Армению передовая группа ОДКБ будет вырабатывать предложения по деэскалации

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Направленная в Армению передовая группа миссии ОДКБ займется выработкой предложений по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе объединенного штаба организации.
"На миссию возлагаются задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности", - указали в штабе ОДКБ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Шойгу переговорил с начальником генштаба Азербйджана
"Спланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в отдельных приграничных районах, а также проведение рабочих встреч с руководством министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил Республики Армения, посольства Российской Федерации в Республики Армения, пограничного управления ФСБ России в Республике Армения и командованием 102-й российской военной базы", - сообщили в пресс-службе.
Передовая группа миссии ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла в Армению в четверг для оценки текущей ситуации, сообщили в пресс-службе объединенного штаба организации.
"В соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Армения 15 сентября прибыла передовая группа мониторинговой миссии под руководством начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова", - отметили в объединенном штабе ОДКБ.
Там также указали, что сразу по прибытии в Ереван генерал-полковник Сидоров провел с армянским министром обороны Суреном Папикяном встречу, "на которой была обсуждена обстановка, сложившаяся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана".
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Вчера, 15:16
Совет безопасности Армении обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
 
В миреАрменияРоссияЕреванОДКБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация на армяно-азербайджанской границеАнатолий СидоровВладимир ПутинГригорий Карасин
 
 
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