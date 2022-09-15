ОДКБ будет вырабатывать предложения по деэскалации в Армении
Направленная в Армению передовая группа ОДКБ будет вырабатывать предложения по деэскалации
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Направленная в Армению передовая группа миссии ОДКБ займется выработкой предложений по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе объединенного штаба организации.
"На миссию возлагаются задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности", - указали в штабе ОДКБ.
"Спланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в отдельных приграничных районах, а также проведение рабочих встреч с руководством министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил Республики Армения, посольства Российской Федерации в Республики Армения, пограничного управления ФСБ России в Республике Армения и командованием 102-й российской военной базы", - сообщили в пресс-службе.
Передовая группа миссии ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла в Армению в четверг для оценки текущей ситуации, сообщили в пресс-службе объединенного штаба организации.
"В соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Армения 15 сентября прибыла передовая группа мониторинговой миссии под руководством начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова", - отметили в объединенном штабе ОДКБ.
Там также указали, что сразу по прибытии в Ереван генерал-полковник Сидоров провел с армянским министром обороны Суреном Папикяном встречу, "на которой была обсуждена обстановка, сложившаяся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана".
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.