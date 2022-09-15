https://ria.ru/20220915/odkb-1817129802.html

Оперативная группа штаба ОДКБ прибыла в Армению

Оперативная группа штаба ОДКБ прибыла в Армению - РИА Новости, 15.09.2022

Оперативная группа штаба ОДКБ прибыла в Армению

Оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению для выполнения мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T21:52

2022-09-15T21:52

2022-09-15T23:35

армения

в мире

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

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григорий карасин

владимир путин

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ЕРЕВАН, 15 сен — РИА Новости. Оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению для выполнения мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики."Вечером 15 сентября в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армению для выполнения мониторинговой миссии прибыла оперативная группа Объединенного штаба Организации во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генералом-полковником Анатолием Сидоровым", — говорится в заявлении.Отмечается, что в тот же день Сидорова принял министр обороны республики Сурен Папикян, который ознакомил его с вопросами, связанными с предстоящим мониторингом.В свою очередь, в пресс-службе объединенного штаба ОДКБ заявили, что цель миссии — выработать предложения по деэскалации возникшей напряженности. Представители организации планируют провести рабочие встречи с руководством Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Армении, посольством России, пограничным управлением ФСБ России и с командованием 102-й российской военной базы.Накануне прошло экстренное заседание постоянного совета ОДКБ по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем, он приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе. Столкновения на границе между двумя странами начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Нагорному Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня. Как ранее заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

https://ria.ru/20220915/politika-1816808125.html

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

https://ria.ru/20220914/pogranichniki-1816795623.html

армения

азербайджан

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

армения, в мире, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, совет федерации рф, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян