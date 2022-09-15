17:51 15.09.2022 (обновлено: 17:56 15.09.2022)
В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности
В Великом Новгороде отпразднуют 1160-летие зарождения российской государственности
© РИА Новости / Алексей ХовановПамятник "Тысячелетие России" архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде
Памятник "Тысячелетие России" архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В рамках празднования 1160-летия зарождения российской государственности 21 сентября на Софийской набережной в Великом Новгороде будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна, сообщила пресс-служба губернатора Новгородской области.
"Двадцать первого сентября в Великом Новгороде будет отмечаться 1160-летие зарождения российской государственности. Наиболее масштабным и массовым праздничным мероприятием для всех жителей Великого Новгорода и гостей города станет исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу", - говорится в сообщении.
Произведение Прокофьева будет исполнено на Софийской набережной под управлением дирижера Новгородской областной филармонии Льва Дунаева. Всего на сцене будет более 160 музыкантов и вокалистов из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Впервые во время исполнения кантаты фильм Сергея Эйзенштейна будет транслироваться на огромных водных экранах размером 18 на 36 метров.
"Организаторы считают, что синтез величественной музыки, гениальной киноленты и водного шоу позволят увидеть бескрайние равнины Руси, картины вражеского нашествия и патриотического подъема всего народа, решающей битвы на Чудском озере", - отмечается в сообщении.
Представление пройдет 21 сентября в 19.00 на Софийской набережной. Вход свободный.