Рейтинг@Mail.ru
В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/novgorod-1817063297.html
В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности
В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности - РИА Новости, 15.09.2022
В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности
В рамках празднования 1160-летия зарождения российской государственности 21 сентября на Софийской набережной в Великом Новгороде будет исполнена кантата Сергея... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:51
2022-09-15T17:56
новгородская область
великий новгород
александр невский
сергей эйзенштейн
сергей прокофьев
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70815/29/708152929_0:8:710:407_1920x0_80_0_0_8021502d9b1fd52fcad379112db4fbe0.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В рамках празднования 1160-летия зарождения российской государственности 21 сентября на Софийской набережной в Великом Новгороде будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна, сообщила пресс-служба губернатора Новгородской области."Двадцать первого сентября в Великом Новгороде будет отмечаться 1160-летие зарождения российской государственности. Наиболее масштабным и массовым праздничным мероприятием для всех жителей Великого Новгорода и гостей города станет исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу", - говорится в сообщении.Произведение Прокофьева будет исполнено на Софийской набережной под управлением дирижера Новгородской областной филармонии Льва Дунаева. Всего на сцене будет более 160 музыкантов и вокалистов из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Впервые во время исполнения кантаты фильм Сергея Эйзенштейна будет транслироваться на огромных водных экранах размером 18 на 36 метров."Организаторы считают, что синтез величественной музыки, гениальной киноленты и водного шоу позволят увидеть бескрайние равнины Руси, картины вражеского нашествия и патриотического подъема всего народа, решающей битвы на Чудском озере", - отмечается в сообщении.Представление пройдет 21 сентября в 19.00 на Софийской набережной. Вход свободный.
https://ria.ru/20220726/gramota-1805050157.html
https://ria.ru/20220615/novgorod-1795569535.html
новгородская область
великий новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70815/29/708152929_0:0:678:508_1920x0_80_0_0_af44129f16fdd45930dc6170cd784beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, великий новгород, александр невский, сергей эйзенштейн, сергей прокофьев, россия, общество
Новгородская область, Великий Новгород, Александр Невский, Сергей Эйзенштейн, Сергей Прокофьев, Россия, Общество
17:51 15.09.2022 (обновлено: 17:56 15.09.2022)
 
В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности

В Великом Новгороде отпразднуют 1160-летие зарождения российской государственности

© РИА Новости / Алексей ХовановПамятник "Тысячелетие России" архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде
Памятник Тысячелетие России архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Хованов
Памятник "Тысячелетие России" архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В рамках празднования 1160-летия зарождения российской государственности 21 сентября на Софийской набережной в Великом Новгороде будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна, сообщила пресс-служба губернатора Новгородской области.
"Двадцать первого сентября в Великом Новгороде будет отмечаться 1160-летие зарождения российской государственности. Наиболее масштабным и массовым праздничным мероприятием для всех жителей Великого Новгорода и гостей города станет исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу", - говорится в сообщении.
Произведение Прокофьева будет исполнено на Софийской набережной под управлением дирижера Новгородской областной филармонии Льва Дунаева. Всего на сцене будет более 160 музыкантов и вокалистов из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Впервые во время исполнения кантаты фильм Сергея Эйзенштейна будет транслироваться на огромных водных экранах размером 18 на 36 метров.
"Организаторы считают, что синтез величественной музыки, гениальной киноленты и водного шоу позволят увидеть бескрайние равнины Руси, картины вражеского нашествия и патриотического подъема всего народа, решающей битвы на Чудском озере", - отмечается в сообщении.
Представление пройдет 21 сентября в 19.00 на Софийской набережной. Вход свободный.

Читайте также:

 
Новгородская областьВеликий НовгородАлександр НевскийСергей ЭйзенштейнСергей ПрокофьевРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала