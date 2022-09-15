https://ria.ru/20220915/novgorod-1817063297.html

В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности

В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности - РИА Новости, 15.09.2022

В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности

В рамках празднования 1160-летия зарождения российской государственности 21 сентября на Софийской набережной в Великом Новгороде будет исполнена кантата Сергея... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:51

2022-09-15T17:51

2022-09-15T17:56

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В рамках празднования 1160-летия зарождения российской государственности 21 сентября на Софийской набережной в Великом Новгороде будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна, сообщила пресс-служба губернатора Новгородской области."Двадцать первого сентября в Великом Новгороде будет отмечаться 1160-летие зарождения российской государственности. Наиболее масштабным и массовым праздничным мероприятием для всех жителей Великого Новгорода и гостей города станет исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу", - говорится в сообщении.Произведение Прокофьева будет исполнено на Софийской набережной под управлением дирижера Новгородской областной филармонии Льва Дунаева. Всего на сцене будет более 160 музыкантов и вокалистов из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Впервые во время исполнения кантаты фильм Сергея Эйзенштейна будет транслироваться на огромных водных экранах размером 18 на 36 метров."Организаторы считают, что синтез величественной музыки, гениальной киноленты и водного шоу позволят увидеть бескрайние равнины Руси, картины вражеского нашествия и патриотического подъема всего народа, решающей битвы на Чудском озере", - отмечается в сообщении.Представление пройдет 21 сентября в 19.00 на Софийской набережной. Вход свободный.

https://ria.ru/20220726/gramota-1805050157.html

https://ria.ru/20220615/novgorod-1795569535.html

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Екатерина Зайцева

новгородская область, великий новгород, александр невский, сергей эйзенштейн, сергей прокофьев, россия, общество