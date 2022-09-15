https://ria.ru/20220915/nato-1817123722.html
В НАТО из-за поставок Киеву снизились запасы вооружения
В НАТО из-за поставок Киеву снизились запасы вооружения - РИА Новости, 15.09.2022
В НАТО из-за поставок Киеву снизились запасы вооружения
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что запасы вооружения в странах альянса снизились из-за поставок Украине. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T21:05
2022-09-15T21:05
2022-09-15T21:05
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что запасы вооружения в странах альянса снизились из-за поставок Украине."То, чем нам сейчас нужно заняться - это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.По его словам, НАТО должна работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, йенс столтенберг, украина, россия, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, НАТО
В НАТО из-за поставок Киеву снизились запасы вооружения
Генсек НАТО Столтенберг: запасы вооружения в альянсе снизились из-за поставок Киеву