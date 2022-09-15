https://ria.ru/20220915/mintsifry-1817132232.html

Минцифры внесло предложение по работе госинформсистем

Минцифры внесло предложение по работе госинформсистем - РИА Новости, 15.09.2022

Минцифры внесло предложение по работе госинформсистем

Минцифры РФ предложило запретить подключение к госинформсистемам без интеграции с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), все... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T22:17

2022-09-15T22:17

2022-09-15T22:17

общество

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794868420_0:1122:2048:2274_1920x0_80_0_0_70c165de94821417631f405cfdc9bdb3.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Минцифры РФ предложило запретить подключение к госинформсистемам без интеграции с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), все сторонние подключения должны быть интегрированы в систему в течение года, следует из документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."При использовании канала связи для подключения к закрытому контуру инфраструктуры информационные системы должны инициировать соединения только с единой системой межведомственного электронного взаимодействия... применение требований... осуществляется по истечении 1 года со дня вступления в силу настоящего приказа", - говорится в документе.Уточняется, что нововведение может позволить контролировать полный объем трафика, проходящего через инфраструктуру электронного правительства, что, в свою очередь, даст возможность для анализа и оценки эффективности и качества информационного обмена.СМЭВ позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, банкам, внебюджетным фондам, и прочим участникам системы обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

https://ria.ru/20220905/natsproekt-1814618070.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)