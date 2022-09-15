https://ria.ru/20220915/mintsifry-1817132232.html
Минцифры внесло предложение по работе госинформсистем
Минцифры внесло предложение по работе госинформсистем - РИА Новости, 15.09.2022
Минцифры внесло предложение по работе госинформсистем
Минцифры РФ предложило запретить подключение к госинформсистемам без интеграции с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), все... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T22:17
2022-09-15T22:17
2022-09-15T22:17
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Минцифры РФ предложило запретить подключение к госинформсистемам без интеграции с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), все сторонние подключения должны быть интегрированы в систему в течение года, следует из документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."При использовании канала связи для подключения к закрытому контуру инфраструктуры информационные системы должны инициировать соединения только с единой системой межведомственного электронного взаимодействия... применение требований... осуществляется по истечении 1 года со дня вступления в силу настоящего приказа", - говорится в документе.Уточняется, что нововведение может позволить контролировать полный объем трафика, проходящего через инфраструктуру электронного правительства, что, в свою очередь, даст возможность для анализа и оценки эффективности и качества информационного обмена.СМЭВ позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, банкам, внебюджетным фондам, и прочим участникам системы обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.
https://ria.ru/20220905/natsproekt-1814618070.html
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры внесло предложение по работе госинформсистем
Минцифры предложило подключить госинформсистемы к электронной передаче данных за год
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Минцифры РФ предложило запретить подключение к госинформсистемам без интеграции с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), все сторонние подключения должны быть интегрированы в систему в течение года, следует
из документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"При использовании канала связи для подключения к закрытому контуру инфраструктуры информационные системы должны инициировать соединения только с единой системой межведомственного электронного взаимодействия... применение требований... осуществляется по истечении 1 года со дня вступления в силу настоящего приказа", - говорится в документе.
Уточняется, что нововведение может позволить контролировать полный объем трафика, проходящего через инфраструктуру электронного правительства, что, в свою очередь, даст возможность для анализа и оценки эффективности и качества информационного обмена.
СМЭВ позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, банкам, внебюджетным фондам, и прочим участникам системы обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.