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Лукашенко попросил Си Цзиньпина дать ему десять защитных масок - РИА Новости, 15.09.2022
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Лукашенко попросил Си Цзиньпина дать ему десять защитных масок
Лукашенко попросил Си Цзиньпина дать ему десять защитных масок - РИА Новости, 15.09.2022
Лукашенко попросил Си Цзиньпина дать ему десять защитных масок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином надел китайскую защитную маску из эпидемиологических соображений и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:24
2022-09-15T17:24
в мире
си цзиньпин
александр лукашенко
китай
белоруссия
шос
саммит шос в самарканде
коронавирус covid-19
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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином надел китайскую защитную маску из эпидемиологических соображений и попросил дать ему с собой в Минск еще десяток таких, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко 15-16 сентября посещает Узбекистан для участия в саммите ШОС."Пиневичу (главе минздрава Белоруссии – ред.) не удавалось, а Си смог: по просьбе китайских друзей Первый (Лукашенко – ред.) надел маску", - говорится в сообщении. Telegram-канал утверждает, что изначально на переговоры Лукашенко приехал со своей маской. "Но перед самой встречей попросил китайскую - на ней флаг КНР. И еще с десяток таких президент попросил с собой в Минск", - отмечается в сообщении.Лукашенко редко надевает защитные маски во время публичных мероприятий, порой даже пренебрегая ими во время посещения учреждений, где лежат пациенты с COVID-19. Так, Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область в минувшем октябре посетил Лидскую центральную районную больницу, где в том числе лечат больных коронавирусом. В медучреждении чиновникам пришлось уговаривать главу государства надеть респиратор и обработать руки антисептиком. Лукашенко в этой связи шутливо отмахивался, говоря, что ему мешают работать. При этом чиновники, в частности, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подсказывали главе государства, как правильно это сделать – какой стороной и как правильно прижать к носу. Перчатки глава государства так и не надел.Лукашенко ранее заявлял, что никогда не был против масок, но не будет никого заставлять их носить. Он также высказывался против штрафов за несоблюдение масочного режима в период роста заболеваемости коронавирусом в стране. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783301037.html
https://ria.ru/20220615/lukashenko-1795353925.html
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в мире, си цзиньпин, александр лукашенко, китай, белоруссия, шос, саммит шос в самарканде, коронавирус covid-19
В мире, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко, Китай, Белоруссия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Коронавирус COVID-19
17:24 15.09.2022
 
Лукашенко попросил Си Цзиньпина дать ему десять защитных масок

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином надел китайскую маску и попросил еще десять

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином надел китайскую защитную маску из эпидемиологических соображений и попросил дать ему с собой в Минск еще десяток таких, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко 15-16 сентября посещает Узбекистан для участия в саммите ШОС.
"Пиневичу (главе минздрава Белоруссии – ред.) не удавалось, а Си смог: по просьбе китайских друзей Первый (Лукашенко – ред.) надел маску", - говорится в сообщении. Telegram-канал утверждает, что изначально на переговоры Лукашенко приехал со своей маской. "Но перед самой встречей попросил китайскую - на ней флаг КНР. И еще с десяток таких президент попросил с собой в Минск", - отмечается в сообщении.
Лукашенко редко надевает защитные маски во время публичных мероприятий, порой даже пренебрегая ими во время посещения учреждений, где лежат пациенты с COVID-19. Так, Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область в минувшем октябре посетил Лидскую центральную районную больницу, где в том числе лечат больных коронавирусом. В медучреждении чиновникам пришлось уговаривать главу государства надеть респиратор и обработать руки антисептиком. Лукашенко в этой связи шутливо отмахивался, говоря, что ему мешают работать. При этом чиновники, в частности, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подсказывали главе государства, как правильно это сделать – какой стороной и как правильно прижать к носу. Перчатки глава государства так и не надел.
Лукашенко ранее заявлял, что никогда не был против масок, но не будет никого заставлять их носить. Он также высказывался против штрафов за несоблюдение масочного режима в период роста заболеваемости коронавирусом в стране. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".

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В миреСи ЦзиньпинАлександр ЛукашенкоКитайБелоруссияШОССаммит ШОС в СамаркандеКоронавирус COVID-19
 
 
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