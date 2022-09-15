https://ria.ru/20220915/maski-1817053890.html

Лукашенко попросил Си Цзиньпина дать ему десять защитных масок

Лукашенко попросил Си Цзиньпина дать ему десять защитных масок - РИА Новости, 15.09.2022

Лукашенко попросил Си Цзиньпина дать ему десять защитных масок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином надел китайскую защитную маску из эпидемиологических соображений и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:24

2022-09-15T17:24

2022-09-15T17:24

в мире

си цзиньпин

александр лукашенко

китай

белоруссия

шос

саммит шос в самарканде

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином надел китайскую защитную маску из эпидемиологических соображений и попросил дать ему с собой в Минск еще десяток таких, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко 15-16 сентября посещает Узбекистан для участия в саммите ШОС."Пиневичу (главе минздрава Белоруссии – ред.) не удавалось, а Си смог: по просьбе китайских друзей Первый (Лукашенко – ред.) надел маску", - говорится в сообщении. Telegram-канал утверждает, что изначально на переговоры Лукашенко приехал со своей маской. "Но перед самой встречей попросил китайскую - на ней флаг КНР. И еще с десяток таких президент попросил с собой в Минск", - отмечается в сообщении.Лукашенко редко надевает защитные маски во время публичных мероприятий, порой даже пренебрегая ими во время посещения учреждений, где лежат пациенты с COVID-19. Так, Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область в минувшем октябре посетил Лидскую центральную районную больницу, где в том числе лечат больных коронавирусом. В медучреждении чиновникам пришлось уговаривать главу государства надеть респиратор и обработать руки антисептиком. Лукашенко в этой связи шутливо отмахивался, говоря, что ему мешают работать. При этом чиновники, в частности, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подсказывали главе государства, как правильно это сделать – какой стороной и как правильно прижать к носу. Перчатки глава государства так и не надел.Лукашенко ранее заявлял, что никогда не был против масок, но не будет никого заставлять их носить. Он также высказывался против штрафов за несоблюдение масочного режима в период роста заболеваемости коронавирусом в стране. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783301037.html

https://ria.ru/20220615/lukashenko-1795353925.html

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, александр лукашенко, китай, белоруссия, шос, саммит шос в самарканде, коронавирус covid-19