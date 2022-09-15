Лукашенко попросил Си Цзиньпина дать ему десять защитных масок
Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином надел китайскую маску и попросил еще десять
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином надел китайскую защитную маску из эпидемиологических соображений и попросил дать ему с собой в Минск еще десяток таких, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко 15-16 сентября посещает Узбекистан для участия в саммите ШОС.
"Пиневичу (главе минздрава Белоруссии – ред.) не удавалось, а Си смог: по просьбе китайских друзей Первый (Лукашенко – ред.) надел маску", - говорится в сообщении. Telegram-канал утверждает, что изначально на переговоры Лукашенко приехал со своей маской. "Но перед самой встречей попросил китайскую - на ней флаг КНР. И еще с десяток таких президент попросил с собой в Минск", - отмечается в сообщении.
Лукашенко редко надевает защитные маски во время публичных мероприятий, порой даже пренебрегая ими во время посещения учреждений, где лежат пациенты с COVID-19. Так, Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область в минувшем октябре посетил Лидскую центральную районную больницу, где в том числе лечат больных коронавирусом. В медучреждении чиновникам пришлось уговаривать главу государства надеть респиратор и обработать руки антисептиком. Лукашенко в этой связи шутливо отмахивался, говоря, что ему мешают работать. При этом чиновники, в частности, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подсказывали главе государства, как правильно это сделать – какой стороной и как правильно прижать к носу. Перчатки глава государства так и не надел.
Лукашенко ранее заявлял, что никогда не был против масок, но не будет никого заставлять их носить. Он также высказывался против штрафов за несоблюдение масочного режима в период роста заболеваемости коронавирусом в стране. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".